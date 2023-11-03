مقال جديد: إدارة مساحة التخزين لألعاب Call of Duty

يجب على عشاق Call of Duty الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار Modern Warfare III في 10 نوفمبر أن يكونوا مستعدين لتحرير بعض مساحة القرص الصلب أو SSD. كشفت Activision مؤخرًا عن مزيد من التفاصيل حول حجم ملف اللعبة، موضحة سبب كونها أكبر من نسخة العام الماضي.

وفقًا للتقارير، يبلغ إجمالي حجم الملف لتثبيت Call of Duty: Modern Warfare III على PlayStation 5 234.9 جيجابايت. يكون أداء لاعبي الكمبيوتر الشخصي أفضل قليلاً مع حجم ملف يبلغ 172 جيجابايت عند تضمين حملة Modern Warfare II وWarzone.

تعزو Activision الزيادة الكبيرة في حجم الملف إلى الكمية الكبيرة من المحتوى المتاح في اليوم الأول. يتضمن ذلك ملفات الخرائط لـ Call of Duty: Warzone، ودعم عناصر Modern Warfare II، وإدخال وضع Zombies في العالم المفتوح. ومع ذلك، تؤكد Activision للاعبين أن حجم التثبيت النهائي سيكون أصغر من أحجام الملفات المجمعة لتجارب Call of Duty السابقة.

من المهم ملاحظة أن أحجام الملفات المبلغ عنها لا تتضمن المحتوى القادم للعبة Modern Warfare III، مثل أوضاع اللعب الجماعي أو Zombies. التثبيت الأساسي لـ Call of Duty HQ، وهو أمر ضروري للوصول إلى Modern Warfare 2 وModern Warfare III وWarzone، يستهلك بالفعل حوالي 50 جيجابايت. تساهم كل حزمة لعبة في الحجم الإجمالي للملف، ويمكن للاعبين إلغاء تثبيت الحزم الفردية إذا كانوا يفتقرون إلى مساحة كافية لتثبيت العناوين الثلاثة والمحتوى المرتبط بها.

في حين أن هذه الأخبار قد تثير مخاوف بين المشجعين الذين عانوا من ميول Call of Duty لاستهلاك التخزين في الماضي، فقد بذلت Activision جهودًا لتقليل أحجام ملفات اللعبة. على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مساحة تخزين إضافية لـ Modern Warfare III، فقد قامت الشركة بتحسين اللعبة لتقليل التأثير على سعة التخزين لدى اللاعبين.

تعد إدارة مساحة التخزين لألعاب Call of Duty أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة لعب سلسة. بينما ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر إصدار Modern Warfare III، يجب عليهم إعداد أجهزة الكمبيوتر أو وحدات التحكم الخاصة بهم عن طريق توفير مساحة كافية للتثبيت. مع الوعد بأحجام ملفات إجمالية أصغر والتحسين المستمر، تظل تجربة Call of Duty المبهجة في متناول جميع المعجبين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا تعتبر ألعاب Call of Duty كبيرة جدًا من حيث حجم الملف؟

تتميز ألعاب Call of Duty بمحتوى واسع النطاق، بما في ذلك الخرائط التفصيلية والرسومات عالية الدقة وأوضاع اللعب المتنوعة. يسعى المطورون في Activision إلى تقديم تجربة بصرية غامرة وغنية بالمحتوى، مما يؤدي إلى زيادة أحجام الملفات.

2. هل يمكنني إلغاء تثبيت حزم ألعاب معينة لإفساح المجال لعناوين أخرى؟

نعم، يمكن للاعبين إلغاء تثبيت حزم الألعاب الفردية إذا كانوا يفتقرون إلى مساحة كافية لتثبيت جميع عناوين Call of Duty والمحتوى المرتبط بها. يتيح ذلك للاعبين تحديد أولويات أوضاع اللعب المفضلة لديهم أو التركيز على أحدث الإصدارات.

3. هل هناك أي طريقة لتقليل حجم ملف ألعاب Call of Duty؟

بذلت Activision جهودًا لتحسين ألعاب Call of Duty وتقليل أحجام ملفاتها. في حين أن حجم ملف Modern Warfare III قد لا يزال يتطلب مساحة تخزين إضافية، يمكن للاعبين توقع تحسينات مستمرة لتقليل التأثير على سعة التخزين الخاصة بهم.