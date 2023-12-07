السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا تحصل على تمويل فيدرالي قياسي للتوسع

حصل مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا على دفعة كبيرة من التمويل من الحكومة الفيدرالية، حيث تم منح أكثر من 3 مليارات دولار من خلال قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين. يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في تطوير النقل بالسكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا.

وأكد السيناتور عن ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا، والنائبة نانسي بيلوسي، الخبر، معربين عن فخرهما بالتزام الولاية بأن تكون في طليعة السكك الحديدية عالية السرعة في الولايات المتحدة. بفضل هذا التمويل الفيدرالي الكبير، أصبحت كاليفورنيا على بعد خطوة واحدة من تحقيق رؤيتها لشبكة سكك حديدية شاملة عالية السرعة.

تمثل المنحة أكبر مبلغ من التمويل الفيدرالي الممنوح لهيئة السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا منذ موافقة الناخبين على المشروع في عام 2008. وسيتم استخدامه في المقام الأول لإكمال قطاع التشغيل الأولي، الذي سيربط ميرسيد وبيكرسفيلد على طول طريق 171- ميل المسار المكهرب. ومن المتوقع أن يبدأ هذا القطاع عملياته في عام 2030 تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم التمويل في شراء مجموعات قطارات كهربائية عالية السرعة ستمكن في النهاية من القيام برحلة بطول 500 ميل بين منطقة الخليج ولوس أنجلوس الكبرى. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل قطاع التشغيل الأولي، عملياتها في ثلاثينيات القرن الحالي. وتهدف المرحلة الثانية إلى توسيع النظام إلى أكثر من 1 ميل، لربط سكرامنتو وسان دييغو.

ومن الأهمية بمكان أنه تم إحراز تقدم ملحوظ على جبهة البناء، وخاصة في الوادي الأوسط. وقد تم الانتهاء من العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مما يدل على الزخم لمبادرة السكك الحديدية عالية السرعة. وفي إظهار للدعم، منحت إدارة بايدن سابقًا 200 مليون دولار للمشروع، مؤكدة التزامها بالطاقة النظيفة وسكك الحديد للركاب.

هناك تحديات مختلفة تنتظرنا، مثل استكمال الأعمال الجيوتقنية اللازمة لحفر الأنفاق عبر الجبال في جنوب كاليفورنيا. من المتوقع أن تكون هذه المرحلة من المشروع صعبة ومكلفة. ومع ذلك، تظل هيئة السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا مصممة على التغلب على هذه العقبات سعياً وراء إنشاء شبكة سكك حديدية شاملة من شأنها أن تحدث ثورة في النقل في الولاية.

يدل التمويل الفيدرالي الكبير الممنوح لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا على التزام الحكومة بتطوير حلول النقل المستدامة والفعالة. بفضل الدعم المستمر وتخصيص الموارد، تسير كاليفورنيا على الطريق الصحيح لتصبح رائدة بارزة في تكنولوجيا السكك الحديدية عالية السرعة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة على حد سواء.