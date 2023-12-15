لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا لا تسمح بتصدير الطاقة الشمسية لتعويض المرافق

اتخذت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) قرارًا مثيرًا للجدل يمنع عملاء الطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين من تصدير الكهرباء إلى الشبكة وتلقي تعويض عن رسوم توصيل المرافق الخاصة بهم. يمثل هذا الحكم ضربة أخرى لصناعة الطاقة الشمسية على الأسطح في كاليفورنيا، والتي واجهت بالفعل سلسلة من القرارات الضارة من CPUC.

في السابق، تم تشجيع أصحاب الطاقة الشمسية على الأسطح على تركيب البطاريات لتصدير الكهرباء خلال فترات الطلب المرتفع، مما يقلل الحاجة إلى محطات غاز طبيعي أقل كفاءة وتحقيق استقرار الأسعار. ومع ذلك، بموجب الحكم الجديد، يتم الآن تصنيف رسوم "التوصيل" و"التوليد" على فواتير الخدمات بشكل منفصل. وهذا يعني أن صادرات البطاريات الشمسية لا يمكن استخدامها لتعويض رسوم "التسليم" التي تفرضها المرافق.

أعربت جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) عن خيبة أملها في قرار CPUC، مشيرة إلى أنه يغير بشكل أكبر مشهد الطاقة الشمسية على الأسطح في كاليفورنيا. لقد تأثر سوق الطاقة الشمسية على الأسطح الذي كان مزدهرًا في السابق بشدة بقرارات وضع القواعد السابقة، مما أدى إلى انخفاض كبير في تركيبات الطاقة الشمسية وفقدان الآلاف من الوظائف.

علاوة على ذلك، قامت CPUC مؤخرًا بإجراء تخفيضات على قيمة تعويضات تصدير الطاقة الشمسية على الأسطح للحسابات متعددة العدادات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الصناعة. وكان الهدف من هذه التدابير هو تحفيز اعتماد تخزين طاقة البطاريات إلى جانب الطاقة الشمسية، لكن الحكم الأخير يقوض هدف تعزيز التخزين الموزع على الشبكة.

ويقدر المحللون أن الحكم سيخفض التوفير الذي توفره أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين بنسبة 10% إلى 15%، مما يطيل متوسط ​​العائد على الاستثمار. ونتيجة لهذه الأحكام، تتوقع SEIA انخفاضًا بنسبة 40٪ في سوق الطاقة الشمسية السكنية وانخفاضًا بنسبة 25٪ في قطاع الأسطح التجارية في السنوات القادمة.

تحث صناعة الطاقة الشمسية والتخزين قادة الولاية وCPC على إعادة النظر في قراراتهم قبل إلحاق المزيد من الضرر بسوق الطاقة النظيفة في كاليفورنيا. ومع ذلك، هناك مخاوف من احتمال ظهور تحديات إضافية، حيث اقترحت المرافق العامة المملوكة للمستثمرين فرض رسوم شهرية ثابتة على جميع دافعي الضرائب، بغض النظر عن استخدامهم للكهرباء.

ومن الواضح أن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها اللجنة المركزية لحزب المؤتمر كان لها تأثير كبير على صناعة الطاقة الشمسية على الأسطح في كاليفورنيا، والتي كانت تعتبر ذات يوم رائدة في مجال الطاقة المتجددة. تواجه الدولة الآن منعطفًا حاسمًا في تحديد مستقبل سوق الطاقة النظيفة وقدرة الأفراد والشركات على المشاركة في الانتقال إلى نظام الطاقة المستدامة.