يستدعي CableMod المحولات ذات الزوايا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت شركة CableMod، وهي إحدى الشركات المصنعة لملحقات الأجهزة الشهيرة، عن استدعاء السلامة لمحولاتها ذات الزوايا 12VHPWR. وقد أقرت الشركة بأن بعض إصدارات المحول قد تكون معيبة، مما يشكل خطرًا محتملاً على المستخدمين.

ينطبق الاستدعاء على كلا الإصدارين 1.0 و1.1 من محول الزاوية CableMod 12VHPWR. ويتم حث المستخدمين على التوقف فورًا عن استخدام هذه المحولات وتجنب التعامل معها أثناء تشغيل أنظمتهم. يوصى بإيقاف تشغيل النظام قبل فصل المحولات.

إن مصدر القلق المتعلق بالسلامة وراء عملية الاستدعاء هو احتمال أن يصبح الموصل الذكر مفككًا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة واحتمال الانصهار. قد تتسبب هذه المشكلة في إتلاف وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وتشكل خطراً على سلامة المستخدمين.

ولمعالجة هذه المشكلة، قررت شركة CableMod التوقف عن بيع محولاتها ذات الزوايا. سيقومون بإجراء استدعاء طوعي للسلامة لجميع محولات CableMod 12VHPWR ذات الزوايا، بما في ذلك الإصدارات 90 درجة و180 درجة لكل من الطرازين 1.0 و1.1.

سيتلقى مالكو المحولات ذات الزوايا المتأثرة إشعارًا رسميًا يتضمن تعليمات مفصلة بخصوص الاستدعاء. في غضون ذلك، ينصح CableMod المستخدمين بالتوقف عن استخدام المحولات فورًا والانتظار حتى تبرد قبل التعامل معها.

إذا تأثرت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك بفشل محول الزاوية V1.0 أو V1.1، فإن CableMod تشجعك على التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة.

لا يؤثر هذا الاستدعاء على الكابلات ذات الزوايا الخاصة بـ CableMod، بل يؤثر فقط على محولاتها ذات الزوايا. يُنصح المستخدمون بالتفكير في استخدام المحولات الرسمية المرفقة مع بطاقات الرسومات أو الكابلات التي توفرها شركات إمدادات الطاقة كبديل أكثر أمانًا.

تعتذر شركة CableMod عن أي إزعاج قد تسببه لعملائها الأوفياء وتعد بتعويضهم في المستقبل.

تم تداول تقارير عن مشكلات تتعلق بمحولات CableMod ذات الزاوية لعدة أشهر، مما دفع الشركة إلى تقديم بدائل وتغطية الأضرار التي لحقت ببطاقات الرسومات. ومن الجدير بالذكر أن بعض الشركات، مثل MSI، رفضت تغطية الضمان عندما كانت محولات CableMod قيد الاستخدام.

من أجل سلامة أجهزتك، يوصى بالامتثال للاستدعاء والتوقف عن استخدام محولات CableMod 12VHPWR ذات الزوايا حتى إشعار آخر.