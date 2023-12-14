كعكة الجبنة الكريمية بالفانيليا المنحلة

انغمس في النكهات السماوية لكعكة الفانيليا والجبن الكريمية الرائعة. بفضل قوامها الرطب والطري، من المؤكد أن هذه الكعكة ترضي أي محبي الحلوى. مزيج الجبن الكريمي والفانيليا العطرية يخلق متعة لا تقاوم حقًا.

تتميز كعكة الباوند هذه عن غيرها بقوامها الكثيف والرطب. على عكس الكعك الجاف والمفتت، فإن إضافة الجبن الكريمي إلى الخليط يعطي هذه الكعكة فتاتًا طريًا غنيًا ومرضيًا. لا عجب أن يتم الاستمتاع بكعكة الجبن الكريمية بالزبدة منذ أجيال.

لماذا ستقع في حب هذه الوصفة:

1. نكهة غنية بالزبدة: مزيج الزبدة والجبن الكريمي يقدم طعمًا مبهجًا وليس حلوًا بشكل مفرط. إنه مثالي لأولئك الذين يقدرون توازن النكهات.

2. قوام رطب وطري: الجبن الكريمي في هذه الوصفة يحافظ على الكعكة رطبة وطرية بشكل لا يصدق. قبلة وداعا للكعك الجاف!

3. سهلة الصنع: على الرغم من مظهرها الرائع، إلا أن كعكة الباوند هذه سهلة التحضير بشكل مدهش. مع القليل من المكونات الأساسية وعدم الحاجة إلى معدات خاصة، سيكون لديك كعكة لذيذة في وقت قصير.

مكونات كعكة الباوند المثالية:

- ½2 كوب سكر: للحصول على كعكة حلوة رائعة.

– 1 كوب زبدة (2 إصبع، 8 أونصة)، مخففة لدرجة حرارة الغرفة: تضيف الرطوبة والغنى إلى الكعكة.

– 8 أونصة جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة: تعطي الكيك نكهة منعشة وتعزز الطعم.

– 1 ملعقة كبيرة مستخلص الفانيليا: يعزز النكهات في الخليط.

– 1½ ملعقة صغيرة من خلاصة اللوز: يضيف عمقاً لمذاق الكيك.

– 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة: توفر قوامًا رائعًا وتتماسك جميع المكونات.

– 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (ملعقة ومستوية): أساس وصفة هذه الكعكة.

– ¼ ملعقة صغيرة ملح: يوازن النكهات.

– ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز: يساعد على ارتفاع الكيك أثناء الخبز.

كيفية تحضير كعكة الباوند المثالية:

1. التحضير: سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت. دهن صينية خبز سعة 10 أكواب بالزبدة وتغليف جوانبها الداخلية بالدقيق.

2. العجينة: في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح الخليط رقيقًا وممتزجًا جيدًا. ثم أضيفي خلاصة الفانيليا، ومستخلص اللوز، والجبن الكريمي. اخلط جيدا. أضف بيضة واحدة في كل مرة، واخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات. في وعاء منفصل، اخفقي الدقيق والملح وصودا الخبز معًا. قم بإضافة المكونات الجافة تدريجياً إلى الخليط الرطب.

3. اخبز: اسكب الخليط في قالب كعكة البوندت المُجهز، ثم اضغط عليه على المنضدة لإطلاق فقاعات الهواء، واخبزه لمدة ساعة و1 دقيقة إلى ساعة و15 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا. اتركي الكيك ليبرد على الرف لمدة 1 دقيقة، ثم اقلبيه بلطف على طبق.

4. التقديم: رشي الكيك بالسكر البودرة وقدميه مع شرائح اللوز والتوت الطازج للحصول على حلوى لذيذة إضافية.

انغمس في النكهات الإلهية والملمس الرقيق لكعكة الجبن الكريمية بالفانيليا. إنها حلوى سماوية حقًا ستجعلك متشوقًا للمزيد.