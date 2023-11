القدر 2 يزيل حزمة المبتدئين المثيرة للجدل للدفع مقابل الفوز بعد رد الفعل العنيف

By

شعر لاعبو Destiny 2 بالإحباط والقلق عندما تم تقديم معاملة صغيرة "حزمة البداية" بقيمة 15 دولارًا أثناء إطلاق Season of the Wish. أثارت الحزمة، التي تحتوي على أسلحة قوية ومواد داخل اللعبة والتي عادةً ما تستغرق ساعات من اللعب للحصول عليها، انتقادات وردود فعل عنيفة من المجتمع. كان هذا بمثابة خروج عن المعاملات الدقيقة السابقة، والتي ركزت في المقام الأول على العناصر التجميلية وتوفير الوقت.

أعرب مجتمع Destiny 2 سريعًا عن سخطه، حيث عبر منشئ المحتوى الشهير Datto عن خيبة أمله في مقطع فيديو حديث على YouTube. جاءت إزالة العنصر المثير للجدل في أعقاب موجة من المراجعات السلبية على واجهة متجر Steam، حيث وصفها المستخدمون بأنها "رأسمالية"، و"جريمة"، وحتى "رعب نفسي".

يأتي هذا الجدل في وقت صعب بالنسبة لـ Bungie، حيث كانت الشركة تعاني من توسعات مخيبة للآمال وانخفاض في مشاركة اللاعبين. في وقت سابق من هذا العام، اضطرت Bungie إلى تسريح 8% من موظفيها بسبب انخفاض الإيرادات عن المتوقع. إن إضافة معاملة صغيرة للدفع مقابل الفوز لم تؤد إلا إلى تكثيف المخاوف الحالية.

ردًا على رد الفعل العنيف المتزايد، قام Bungie بهدوء بإزالة حزمة البداية من متجرهم، مما يشير إلى الاعتراف بأن مخاوف المجتمع كانت صحيحة. عند الاتصال به للتعليق، رفض Bungie تقديم أي تفاصيل أخرى بخصوص القرار.

في حين أن نموذج تحقيق الدخل الخاص بـ Bungie يعتمد بشكل متزايد على المعاملات الدقيقة والمحتوى القابل للتنزيل (DLC)، فمن الواضح أن هناك خطًا رفيعًا بين الممارسات المقبولة وغير المقبولة. للمضي قدمًا، سيكون من الأهمية بمكان أن يجد Bungie توازنًا يلبي توقعات اللاعب دون المساس باللعب العادل.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الجدل الدائر حول حزمة Destiny 2 للمبتدئين؟

نشأ الجدل من تقديم حزمة بداية للمعاملات الدقيقة بقيمة 15 دولارًا والتي قدمت أسلحة قوية ومواد داخل اللعبة، مما يوفر بشكل أساسي ميزة الدفع مقابل الفوز.

2. كيف كان رد فعل مجتمع Destiny 2؟

أعرب المجتمع عن إحباطه وقلقه، حيث انتقد منشئ المحتوى الشهير داتو المعاملة الدقيقة في مقطع فيديو على YouTube. ترك اللاعبون أيضًا تعليقات سلبية على واجهة متجر Steam، ووضعوا علامات على العنصر بتسميات مثل "الرأسمالية" و"الجريمة".

3. لماذا قام Bungie بإزالة حزمة البداية؟

قام Bungie بإزالة حزمة البداية من متجرهم بعد رد الفعل العنيف، مما يشير إلى أنهم أدركوا صحة مخاوف المجتمع.

4. ما هي التحديات التي يواجهها Bungie حاليًا؟

كان Bungie يعاني من التوسعات المخيبة للآمال، وانخفاض مشاركة اللاعبين، والإيرادات الأقل من المتوقع، مما أدى إلى تسريح الموظفين مؤخرًا. وقد أضاف إدخال المعاملات الدقيقة المثيرة للجدل إلى هذه التحديات القائمة.