الطقس البارد غير المعتاد يضرب وسط فلوريدا

ملخص: يشهد وسط فلوريدا انخفاضًا غير متوقع في درجة الحرارة مع صدور تحذير من الصقيع في مقاطعة ماريون. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستيقظ السكان على درجات حرارة تصل إلى منتصف الثلاثينيات. ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى مساء الأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح بين منتصف إلى أعلى 30 درجة في مترو أورلاندو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجلب نظام العاصفة طقسًا رطبًا إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

العنوان:

موجة برد غير متوقعة تجتاح وسط فلوريدا

تفاجأ وسط فلوريدا مع انخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى ظروف شديدة البرودة في المنطقة. استيقظ سكان مقاطعة ماريون على صباح شديد البرودة مع درجات حرارة تصل إلى منتصف الثلاثينيات، مما أدى إلى إصدار تحذير من الصقيع. وأوضح خبير الأرصاد الجوية توم تيري أنه مع هدوء الرياح، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بسرعة، مما خلق أجواء باردة على غير العادة.

مع تقدم اليوم، انتشرت الجبهة الباردة، مما أثر على مترو أورلاندو، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في منتصف إلى الأربعينيات العليا طوال المساء. ولم يكن العديد من السكان مستعدين للانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، فاختاروا ارتداء طبقات إضافية لمواجهة الهواء البارد.

علاوة على ذلك، تشير توقعات الطقس لعطلة نهاية الأسبوع المقبلة إلى هطول أمطار وعواصف. ومن المتوقع أن ينتقل نظام العاصفة إلى وسط فلوريدا يوم الأحد، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التباين في التوقيت والشدة، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية واثقون من أن المنطقة ستشهد نوبات من الأمطار.

وننصح السكان والزوار بالبقاء على اطلاع بتغير الأحوال الجوية والاستعداد لأي اضطرابات محتملة ناجمة عن الأمطار والعواصف الرعدية. يوصى دائمًا بوضع خطة واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المواقف الجوية السيئة.

في الختام، يشهد وسط فلوريدا حاليًا موجة برد غير معهود، مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل بكثير من المتوسط. ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد طوال فترة المساء، مع توقع طقس ممطر نهاية الأسبوع. من المهم للأفراد أن يظلوا على اطلاع دائم بتنبيهات الطقس وأن يتخذوا التدابير المناسبة للبقاء آمنين ومرتاحين خلال هذه الظروف الجوية غير المتوقعة.