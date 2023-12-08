من المتوقع أن تجلب موجة البرد الثلوج والرياح إلى ولاية كارولينا الشمالية الغربية

ملخص: من المقرر أن تجتاح جبهة باردة سريعة الحركة غرب ولاية كارولينا الشمالية، جالبة معها أول حدث مناخي شتوي كبير لهذا العام. وسيشهد النظام، المعروف باسم ألبرتا كليبر، درجات حرارة باردة ورياحًا شديدة وفرصة لتساقط الثلوج في جميع أنحاء المنطقة من ليلة الثلاثاء حتى الأربعاء.

مع تحرك الرطوبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ستبدأ في البداية كمزيج شتوي قبل أن تتحول إلى تساقط الثلوج طوال الليل. ومع ذلك، لا ينبغي لسكان آشفيل والوديان المحيطة بها أن يتوقعوا تراكمًا كبيرًا للثلوج بسبب نقص الرطوبة ودرجات حرارة الأرض الأكثر دفئًا نسبيًا.

تزداد احتمالية تراكم الثلوج مع الارتفاع، وقد تشهد المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 3,500 قدم تساقط ثلوج يمكن قياسه. يمكن أن تشهد التضاريس المرتفعة على طول حدود تينيسي ما يصل إلى 3 بوصات من الثلوج، في حين قد تتراكم الثلوج في قمم جبال سموكي من 6 إلى 8 بوصات.

يجب على سائقي السيارات توخي الحذر من الطرق الملساء أثناء تنقلاتهم صباح الأربعاء في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج. ومن المتوقع أن تنحسر الثلوج بحلول ظهر الأربعاء. تم إصدار تحذير بشأن الطقس الشتوي للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 3,500 قدم في العديد من المقاطعات بما في ذلك ماديسون ويانسي وميتشل وسوين وهايوود وجراهام.

وبعيدًا عن الثلوج، ستشهد المنطقة أيضًا درجات حرارة باردة ورياحًا قوية طوال يوم الأربعاء. من الممكن أن تصل سرعة الرياح إلى 40 ميلاً في الساعة، مما يجعلها أكثر برودة مع قشعريرة الرياح في العشرينات. ومع ذلك، ستكون موجة البرد قصيرة الأجل مع عودة أشعة الشمس يومي الخميس والجمعة، مع وصول درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع.

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