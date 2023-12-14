يطلب مكتب عمدة مقاطعة بونكومب تمويلًا لتعزيز الدوريات في وسط مدينة آشفيل

في محاولة لتعزيز تواجد قوات إنفاذ القانون في وسط مدينة آشفيل، يسعى مكتب عمدة مقاطعة بونكومب للحصول على تمويل إضافي. وخلال إحاطة إعلامية مع مفوضي المقاطعة، طلب المكتب مبلغ 186,000 ألف دولار لدعم مبادرة ستستمر حتى يونيو. وتهدف الخطة المقترحة إلى زيادة الدوريات المساعدة في ليالي الجمعة والسبت وتعيين أفراد في مركز الاستخبارات في الوقت الحقيقي لمراقبة المنطقة.

وخلافاً للمادة الأصلية، أوضح المكتب أن هذه المبادرة لا تتضمن تعيينات جديدة، بل تقوم بدلاً من ذلك بتعيين نواب حاليين لهذه المهام الثانوية. كان قرار تنفيذ هذه الخطة مدفوعًا بالمخاوف التي عبر عنها عمال وسط المدينة، الذين ما زالوا غير راضين عن استجابة المدينة لقضايا السلامة العامة.

أجل مفوضو المقاطعة التصويت على طلب التمويل، واختاروا مراجعة الاقتراح بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار. ولا يزال إدراج تعديل الميزانية للأموال المطلوبة على جدول أعمال الشهر المقبل غير مؤكد.

وأكد الشريف كوينتن ميلر أن مكتبه منفتح لتعديل تاريخ بدء المبادرة بناءً على توفر التمويل. وفي حالة الموافقة على التمويل، يخطط مكتب الشريف للتعاون مع المدينة لتحديد مدى تغطية الدوريات الموسعة واللوجستيات.

وتهدف الدوريات المعززة في وسط المدينة إلى معالجة المخاوف المتزايدة لأصحاب الأعمال والعاملين في المنطقة. من خلال زيادة تواجد قوات إنفاذ القانون خلال ليالي الذروة، يأمل مكتب عمدة مقاطعة بونكومب في المساهمة في خلق بيئة أكثر أمانًا وأمانًا لسكان وسط مدينة آشفيل وزوارها على حدٍ سواء.