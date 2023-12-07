يقوم مجلس بوفالو المشترك بالتحقيق في الإيجار غير المدفوع في مارينا حوض إيري

ملخص: يبحث مجلس بافلو المشترك في مبلغ الأموال المستحقة للمدينة على شركة سميث بويز، الشركة التي قامت بتشغيل مارينا حوض إيري على مدى السنوات العشر الماضية. أصدر مكتب المراقب المالي بالمدينة تقريرًا إلى اللجنة المالية بالمجلس يتضمن تفاصيل العقد مع سميث بويز والتناقضات في مدفوعات الإيجار. يتطلب العقد من سميث بويز دفع دولار واحد سنويًا بالإضافة إلى 10% من صافي الأرباح، لكن المدينة لم تتلق سوى رسوم الإيجار البالغة دولارًا واحدًا ولا توجد مدفوعات إضافية. تطلب اللجنة المالية من ممثلي وزارة الأشغال العامة وشركة سميث بويز حضور اجتماع الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة الأمر.

يخضع Erie Basin Marina في بافلو لعملية سميث بويز منذ عام 2013، مع انتهاء تمديد العقد لمدة خمس سنوات مؤخرًا. يقدر مكتب المراقب المالي بالمدينة أن المرسى يدر حوالي 900,000 دولار من إجمالي الإيرادات سنويًا.

ومع ذلك، فقد تبين أن شركة سميث بويز حققت أرباحًا صافية تزيد عن 80,000 ألف دولار فقط في عامين من أصل تسع سنوات من العقد. لا تزال المجاميع المالية للسنة الأخيرة غير معروفة. اكتشف مكتب المراقب المالي أيضًا أن وزارة الأشغال العامة لم تقدم أي معلومات مالية أثناء إجراء التدقيق.

بالإضافة إلى رسوم الإيجار غير المدفوعة، نص العقد أيضًا على إجراء تدقيق مستقل كل عامين وأن يقدم المشغل دليلاً على تأمين المسؤولية العامة. ومع ذلك، لم تتمكن وزارة الأشغال العامة من تقديم أي تقارير تدقيق أو أدلة على الامتثال للتأمين.

أعرب عضو المجلس المشترك في بوفالو، ميتشل بي نوفاكوفسكي، عن التزامه باسترداد أي أموال مستحقة للمدينة على سميث بويز، وسلط الضوء على سوء الإدارة داخل إدارات المدينة.

سيقوم الاجتماع القادم للجنة المالية في 19 ديسمبر/كانون الأول بإجراء مزيد من التحقيق في المشكلة والبحث عن إجابات من وزارة الأشغال العامة وشركة سميث بويز. ويأمل المجلس في تصحيح هذا الوضع والتأكد من التزام جميع الأطراف المعنية بشروط العقد للمضي قدمًا.