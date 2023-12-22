كيندال جاكسون يلتزم بجامعة ميامي

في تحول مفاجئ للأحداث، التزم نجم كرة القدم بوخهولز، كيندال جاكسون، بجامعة ميامي. بعد التزامه سابقًا بفلوريدا في يوليو، غير جاكسون موقفه بعد الخسارة الفادحة لفريقه في الدور نصف النهائي لولاية FHSAA Class 4S.

أظهرت برامج كرة القدم الجامعية المختلفة اهتمامًا بتجنيد جاكسون بعد انسحابه من التزامه. في الآونة الأخيرة، شوهد وهو يرتدي سترة UCF، مما أثار تكهنات حول خطوته التالية. ومع ذلك، كانت فرصة العمل مع أحد أعظم الأهداف الدفاعية في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي هي التي أثرت في قرار جاكسون في النهاية.

"الدوري ليس هدفي النهائي. أريد أن أكون عضوًا في قاعة المشاهير، ومن أفضل من عضو في قاعة المشاهير لمساعدتي في الوصول إلى هناك!" أعرب جاكسون لـ Hayes Fawcett من On3 Sports.

قاعة المشاهير التي أشار إليها هي جيسون تايلور، مدرب النهايات الدفاعية بجامعة ميامي، الذي كان لديه مسيرة مهنية لامعة لمدة 15 موسمًا في اتحاد كرة القدم الأميركي وتم إدراجه في قاعة مشاهير كرة القدم للمحترفين في عام 2017.

أنهى جاكسون، وهو مجند من فئة أربع نجوم يحظى بتقدير كبير، موسمه الأول بإحصائيات مثيرة للإعجاب، حيث سجل 50 تدخلًا وثلاثة أكياس. على مدار السنوات الأربع التي قضاها في غينزفيل، جمع إجمالي 104 قطعًا للكرة و14 كيسًا.

ويأتي هذا الالتزام بمثابة دفعة كبيرة لبرنامج كرة القدم بجامعة ميامي، حيث يقومون بتأمين مواهب رياضي شاب استثنائي. مع تطلعاته إلى أن يصبح عضوًا في قاعة المشاهير، قد يكون قرار كيندال جاكسون بالانضمام إلى فريق الأعاصير بمثابة مباراة في جنة كرة القدم.