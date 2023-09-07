منزل روبرت برونو ستيل في رانسوم كانيون معروض للبيع الآن

منزل روبرت برونو ستيل الشهير في رانسوم كانيون بولاية تكساس، معروض الآن في السوق مقابل مليوني دولار، وفقًا للسجلات العامة. تم عرض المنزل للبيع في 2 سبتمبر، ويكشف تاريخ أسعاره أنه تم عرضه سابقًا للبيع في أكتوبر 2 قبل إخراجه من السوق في ديسمبر.

تم تصميم المنزل من قبل النحات روبرت برونو منذ ما يقرب من 50 عامًا، ويتميز بزجاج ملون نابض بالحياة ونوافذ معقدة ممتدة من الأرض حتى السقف وهندسة معمارية فريدة من نوعها. تم إحياء رؤية برونو للمنزل من خلال التفاصيل الملونة والعناصر الفنية. ولسوء الحظ، توفي برونو من السرطان في عام 2008.

كان لدى أحدث مالكي المنزل، عائلة بارتوش، خطط لتحويله إلى Airbnb مع الحفاظ على رؤية برونو الأصلية. لقد أجروا العديد من التحديثات للممتلكات، بما في ذلك إضافة المطبخ والإضاءة المحيطة وإكمال النوافذ الزجاجية الملونة.

قدرت منطقة التقييم المركزية في لوبوك المنزل بمبلغ 130,673 دولارًا. ومع ذلك، مع تحديد سعر إدراجه الآن بمبلغ 2 مليون دولار، فإن المشترين المحتملين لديهم الفرصة لامتلاك قطعة من التاريخ المعماري. يضم المنزل ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، ويقع على بعد 10 أميال فقط شرق لوبوك.

يبقى أن نرى ما إذا كانت عائلة بارتوش ستقدم معلومات إضافية حول القائمة. إذا فعلوا ذلك، سيتم توفير التحديث.

مصادر:

- زيلو

- تروليا

- كل شيء لوبوك.كوم