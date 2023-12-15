فريق الوادي لكرة القدم يتأهل إلى الدور نصف النهائي

حقق فريق Brownsville Veterans Memorial Chargers إنجازًا تاريخيًا حيث أصبح أول فريق كرة قدم من وادي ريو غراندي يصل إلى الدور نصف النهائي للولاية منذ عام 2003. وقد ملأ هذا الإنجاز الرائع الفريق بشعور بالفخر وعدم التصديق.

أعرب لاعب الوسط سيرجيو سوسا، وهو مبتدئ من فريق كرة القدم Brownsville Veterans Memorial لكرة القدم، عن حماسه قائلاً: "إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فسيكون هذا حلمًا يتحقق". ولا تغيب أهمية هذا الإنجاز عن الفريق، فهو يدرك التاريخ الذي يصنعه. أعرب لاعب الوسط ستورم مونتويا عن عجزه عن الكلام قائلاً: "هذا يعني الكثير ... أنا عاجز عن الكلام."

على الرغم من مواجهة الصعاب الصعبة ودخول نهاية الشوط الأول في وضع غير مؤات، رفض الشاحن الاستسلام. اعترف نيك توفار ذو النهاية الضيقة أن الناس اعتقدوا أن المباراة قد انتهت وغادروا الملعب مبكرًا. ومع ذلك، فإن إيمان الفريق وتصميمه الذي لا يتزعزع دفعهم إلى المضي قدمًا.

من منظور أوسع، يمثل Brownsville Veterans Memorial منطقة جنوب تكساس بأكملها وهو آخر فريق يقف من الوادي. وشدد مدرب كرة القدم جي سي راميريز على أهمية المباراة القادمة، مدركًا أن ولادة بطولة الولاية على المحك. أعرب راميريز عن تقديره لدعم المجتمع وتقديره لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على تركيز الفريق.

وبينما يستعد الفريق لمباراته القادمة، يكمن التحدي الأكبر في توفير التذاكر لأولياء أمور اللاعبين. تم بيع تذاكر كل من الزائر والمنزل بالكامل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التذاكر. لكن الحماس المحيط بالفريق ونجاحه لا يمكن إنكاره، والجماهير حريصة على دعمهم.

سيواجه فريق Brownsville Veterans Memorial Chargers مواجهة سميثسون فالي في الدور نصف النهائي للولاية يوم 8 ديسمبر في ملعب بوكانير في كوربوس كريستي. بينما يواصل فريق فالي لكرة القدم رحلته غير العادية، يقف المجتمع خلفهم، ويحتفل بإنجازاتهم التاريخية ويشجعهم نحو الهدف النهائي المتمثل في بطولة الولاية.