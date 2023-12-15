تتصاعد الإثارة مع توجه فريق Brownsville Veterans Memorial Chargers إلى الدور نصف النهائي

في تحول مثير للأحداث، من المقرر أن يتنافس فريق Brownsville Veterans Memorial Chargers في بطولة نصف النهائي، مما أثار موجة من الإثارة في جميع أنحاء وادي ريو غراندي. وقد قوبلت رحلة الفريق إلى هذه النقطة بدعم لا يتزعزع من مشجعيه المتفانين.

وفي غضون ساعة ونصف فقط، تم بيع جميع تذاكر المباراة البالغ عددها 5,500 تذكرة بالكامل بعد طرحها للبيع في الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين. يعد الطلب على هذه التذاكر بمثابة شهادة على شغف المنطقة بكرة القدم في مدرسة تكساس الثانوية والأداء الرائع الذي قدمه فريق Chargers حتى الآن.

تم الآن تزيين قاعات مدرسة Veterans Memorial Early College الثانوية بعروض نابضة بالحياة باللون الأحمر والأبيض والأزرق، مما يعكس الترقب الجماعي بينما يتجه الفريق إلى مباراة الجولة الخامسة من التصفيات. يشعر اللاعبون بالامتنان الشديد للدعم الهائل الذي تلقوه، ويدركون أهمية البقاء متواضعين ومركزين وسط الإثارة.

يتمتع لاعب الوسط في فريق Chargers، Storm Montoya، بعقلية حازمة وهو يتطلع إلى التحدي الوشيك ضد فريق Smithson Valley Rangers الهائل. وقال مونتويا: "أنا ملتزم ببذل كل ما في وسعي من أجل زملائي في الفريق وعدم الاستسلام أبدًا". إن تفانيه الذي لا يتزعزع يحدد نغمة الفريق أثناء استعداده ذهنيًا وجسديًا للمباراة القادمة.

بينما يستمر الترقب في التزايد، فإن تشجيع المجتمع لـ Chargers يزداد قوة. وأعربت ميليسا باريرا سوسا، وهي معلمة وأم لكرة القدم، عن إيمانها الراسخ بالفريق، مؤكدة: "نحن نعلم أنه بغض النظر عن نتيجة نهاية هذا الأسبوع، فقد حققنا النصر بالفعل".

بينما يسعى فريق Chargers للحفاظ على تركيزهم وإيمانهم، حددت منطقة مدرسة Brownsville المستقلة موعدًا للفصل المبكر يوم الجمعة للسماح للطلاب والموظفين بدعم الفريق في اللعبة. ستقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7 مساءً في ملعب كوربوس كريستي بوكانير، مما يضمن أجواءً مفعمة بالحيوية لهذه اللحظة المحورية في رحلة تشارجرز لكرة القدم.