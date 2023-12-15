ألفريد "شيفي" بروكس يفوز بمقعد مجلس إدارة مدرسة أتلانتا

برز ألفريد "شيفي" بروكس باعتباره المنتصر في انتخابات الإعادة لمجلس إدارة مدرسة أتلانتا، متغلبًا على تامارا جونز الحالية. تظهر النتائج غير الرسمية تقدم بروكس بحوالي 65٪ من الأصوات.

بروكس، مدرس الاقتصاد والحكومة الحالي في مدرسة تشارلز درو الثانوية في مقاطعة كلايتون، من المقرر أن يصبح أول مدرس نشط يعمل في مجلس التعليم في مدارس أتلانتا العامة. سوف يتولى منصب جونز كممثل عام للمنطقة 7.

كان السباق بين بروكس وجونز شديد التنافس، حيث حصل كلا المرشحين على أقل بقليل من 50٪ من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في 7 نوفمبر، مما أدى إلى جولة الإعادة.

حصل بروكس على دعم كبير خلال حملته الانتخابية، حيث حصل على تأييد شخصيات سياسية بارزة مثل عمدة أتلانتا السابق وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أندرو يونغ، وسيناتور الولاية السابق جيسون كارتر. كما أنه يتمتع بدعم العديد من أعضاء مجلس مدينة أتلانتا، بما في ذلك رئيس المجلس دوغ شيبمان.

يحمل النصر معنى حلو ومر بالنسبة لبروكس، حيث توفي ابنه برايس بروكس البالغ من العمر 16 عامًا بشكل مأساوي في وقت سابق من هذا العام أثناء محاولته إنقاذ أطفال صغار من الغرق في فلوريدا. برايس، الذي التحق بمدارس أتلانتا العامة، كان صغيرًا في مدرسة ماينارد جاكسون الثانوية.

حصل جونز، الذي كان يعمل في مجلس إدارة المدرسة لمدة عامين، على تأييد عضو مجلس المدينة أليكس وان، ونائبة الولاية سايرا دريبر، وسناتور الولاية نان أوروك، من بين آخرين.

تعكس الانتخابات الأخيرة تغييراً في نظام انتخابات مجلس إدارة المدرسة، حيث أصبحت الفترات الآن متداخلة لمنع استبدال مجلس الإدارة بالكامل كل أربع سنوات.

كشفت نتائج مقاطعة ديكالب وفولتون عن الدعم الساحق لبروكس، حيث حصل على 72% و66% من الأصوات على التوالي.

وبينما يستعد بروكس لتولي دوره الجديد، يأمل الكثيرون أن تجلب خبرته كمعلم منظورًا جديدًا ورؤية ثاقبة لنظام المدارس العامة في أتلانتا.