تعمل التكنولوجيا الجديدة على تضخيم موجات تيراهيرتز من أجل اتصالات 6G الثورية

تم تطوير تقنية رائدة من قبل فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور هيونج ريول بارك من قسم الفيزياء في جامعة UNIST. يعمل اختراقهم المبتكر على تضخيم الموجات الكهرومغناطيسية تيراهيرتز (THz) بأكثر من 30,000 مرة ومن المقرر أن يحدث ثورة في تسويق ترددات اتصالات الجيل السادس.

تعاون الفريق مع البروفيسور جون سو لي من جامعة تينيسي والبروفيسور مينا يون من مختبر أوك ريدج الوطني لتحسين مرنان النانو T هرتز خصيصًا لاتصالات 6G باستخدام تقنية التحسين المتقدمة. تم نشر نتائج البحث في النسخة الإلكترونية من Nano Letters.

ومن خلال دمج تعلم الذكاء الاصطناعي القائم على النماذج النظرية الفيزيائية، تمكن الفريق من تصميم رنانات نانوية T هرتز بكفاءة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وكانت هذه العملية في السابق تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب جهدًا كبيرًا، حتى مع أجهزة الكمبيوتر العملاقة. من خلال تجارب نقل الموجات الكهرومغناطيسية التي تيراهيرتز، قام الفريق بتقييم كفاءة مرنان النانو المطور حديثًا.

وكانت النتائج مذهلة، حيث تجاوز المجال الكهربائي الناتج عن مرنان النانو T هرتز الموجات الكهرومغناطيسية العامة بأكثر من 30,000 مرة. ويمثل هذا تحسينًا في الكفاءة بنسبة تزيد عن 300% مقارنةً بالرنانات النانوية التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا.

تقليديًا، ركزت تقنية التصميم العكسي القائمة على الذكاء الاصطناعي على المناطق المرئية أو تحت الحمراء، لكن تطبيقها على نطاق تردد اتصالات 6G يمثل تحديات بسبب النطاق الأصغر بكثير. للتغلب على هذه التحديات، قام فريق البحث بدمج مرنان نانوي جديد من T هرتز مع طريقة تصميم عكسية قائمة على الذكاء الاصطناعي تعتمد على نموذج نظري فيزيائي.

سمح هذا النهج للفريق بتحسين الجهاز في أقل من 40 ساعة، حتى على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في السابق، كانت عملية محاكاة واحدة أو تحسين الجهاز تستغرق عشرات الساعات أو ربما مئات السنين.

إن مرنان النانو الأمثل متعدد الاستخدامات له آثار على أجهزة الكشف فائقة الدقة، وأجهزة استشعار الكشف الجزيئية الصغيرة جدًا، ودراسات مقياس البولومتر. يمكن توسيع المنهجية المستخدمة في الدراسة لتشمل أطوال موجية وهياكل مختلفة، مما يوفر أداة قيمة للدراسات المختلفة.

يؤكد البروفيسور بارك على أهمية فهم الظواهر الفيزيائية بالتزامن مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو وكأنه حل لجميع المشاكل، فإن فهم الظواهر الفيزيائية أمر ضروري للاكتشافات الرائدة والتقدم في مختلف المجالات.