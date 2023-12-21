التقدم في المعلوماتية الحيوية: الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في التنبؤ ببنية الحمض النووي الريبي (RNA).

حقق باحثون من معهد علوم السرطان في سنغافورة (CSI Singapore) في جامعة سنغافورة الوطنية اكتشافًا رائدًا في مجال المعلوماتية الحيوية، حيث قاموا بتطوير طريقة ذكاء اصطناعي (AI) يمكنها التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد (3D) للحمض النووي الريبي (RNA) بدقة غير مسبوقة.

تقليديا، كان التنبؤ بهياكل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) مهمة صعبة بسبب مشهد الطاقة الضحل وعدم الاستقرار النسبي. غالبًا ما تفشل الأساليب الحالية في تقديم نماذج دقيقة. ومع ذلك، فإن الطريقة المطورة حديثًا، والمعروفة باسم DRfold، تستخدم تقنيات التعلم العميق لتحسين دقة نماذج بنية الحمض النووي الريبي (RNA) بشكل كبير بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بالطرق التقليدية.

يشتمل DRfold على خطين لشبكات التعلم العميق، مع التركيز على التعلم الشامل وتعلم ضبط النفس الهندسي، على التوالي. أظهرت خطوط الأنابيب هذه نتائج واعدة في التنبؤ الدقيق بالهياكل الثلاثية للحمض النووي الريبي (RNA).

إن الآثار المترتبة على هذا التقدم بعيدة المدى، وخاصة في مجال اكتشاف الأدوية المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي (RNA). إن القدرة على تصميم هياكل الحمض النووي الريبي (RNA) بدقة يمكن أن تسهل إلى حد كبير تصميم أدوية الحمض النووي الريبي (RNA) وفحصها الافتراضي. هذا الاختراق لديه القدرة على سد الفجوة بين العدد المحدود من هياكل الحمض النووي الريبي (RNA) المحددة تجريبيا والعدد الهائل من تسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) المعروفة التي تفتقر إلى المعلومات الهيكلية.

إضافة إلى أهميته، لا يوفر DRfold تنبؤات دقيقة فحسب، بل هو أيضًا مفتوح المصدر وقابل للتطوير. وهذا يعني أن الباحثين في جميع أنحاء العالم يمكنهم الاستفادة من هذا الإنجاز والبناء عليه، مما يزيد من تقدم مجال المعلوماتية الحيوية.

يخطط فريق CSI Singapore لمواصلة تحسين DRfold، بهدف توسيع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لنموذج تفاعلات البروتين-RNA. وإذا نجح هذا، فقد يحدث ثورة في علم الأحياء البنيوي واكتشاف الأدوية، ويفتح آفاقًا جديدة لفهم واستهداف الآليات المرتبطة بالأمراض على المستوى الجزيئي.

باختصار، يمثل تطوير DRfold علامة فارقة في مجال المعلوماتية الحيوية. إن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الدقيق ببنية الحمض النووي الريبي (RNA) لديه القدرة على تحويل فهم بيولوجيا الحمض النووي الريبي (RNA) وتسريع اكتشاف العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي (RNA).