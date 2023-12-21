الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في التنبؤ بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA).

تم تحقيق إنجاز رائد في مجال المعلوماتية الحيوية من خلال تطوير طريقة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتنبأ بدقة بالبنية ثلاثية الأبعاد للحمض النووي الريبي (RNA) من التسلسل الأولي. ابتكر الباحثون في معهد علوم السرطان في سنغافورة (CSI Singapore) نموذج DRfold، وهو نموذج مبتكر للتعلم العميق أظهر دقة ملحوظة في تنبؤات بنية الحمض النووي الريبي (RNA) مقارنة بالطرق التقليدية.

يكمن التحدي في التنبؤ بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA) في مشهد الطاقة الضحل وطبيعتها الأقل استقرارًا، مما يجعل من الصعب على الطرق التقليدية تقديم نماذج دقيقة. ومع ذلك، تتخذ DRfold نهجًا فريدًا من خلال خطي أنابيب شبكة التعلم العميق، اللذين يركزان على التعلم الشامل وتعلم ضبط النفس الهندسي. أثبتت خطوط الأنابيب هذه فعاليتها في التنبؤ بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA) الثالث.

هذا الاختراق له آثار كبيرة على اكتشاف الأدوية المستندة إلى الحمض النووي الريبي (RNA) وشرح الوظيفة. يمكن أن تساعد النمذجة الدقيقة لبنية الحمض النووي الريبي (RNA) بشكل كبير في التصميم والفحص الافتراضي لأدوية الحمض النووي الريبي (RNA)، مما يزيد من إمكانيات تطوير الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقدم يسد الفجوة بين العدد المحدود من هياكل الحمض النووي الريبي (RNA) المحددة تجريبيًا والعدد الهائل من تسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) المعروفة دون معلومات هيكلية.

أحد الجوانب المثيرة في DRfold هو أنه مفتوح المصدر وقابل للتطوير. وهذا يعني أن الباحثين في جميع أنحاء العالم يمكنهم الاستفادة من هذه الطريقة المبتكرة والمساهمة في تحسينها بشكل أكبر. يكرس فريق CSI Singapore جهوده لتعزيز الأداة وتوسيع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتشمل نمذجة تفاعل البروتين-RNA، والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في البيولوجيا الهيكلية واكتشاف الأدوية.

في الختام، يمثل تطوير DRfold إنجازًا كبيرًا في التنبؤ بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA). بفضل دقتها غير المسبوقة وإمكانية التوسع، تمهد هذه الطريقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الطريق للتقدم في اكتشاف الأدوية المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي (RNA) والبيولوجيا الهيكلية.