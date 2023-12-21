يتنبأ الذكاء الاصطناعي بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA) بدقة غير مسبوقة: إحداث ثورة في المعلوماتية الحيوية

حقق الباحثون في معهد علوم السرطان في سنغافورة (CSI Singapore) تقدمًا رائدًا في مجال المعلوماتية الحيوية. نجحت طريقتهم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، DRfold، في التنبؤ بالهياكل ثلاثية الأبعاد للحمض النووي الريبي (RNA) بدقة لا مثيل لها. نُشر هذا البحث في مجلة Nature Communications في 16 سبتمبر 2023، ويمثل علامة فارقة في دراسة هياكل الحمض النووي الريبي (RNA).

لطالما شكلت هياكل الحمض النووي الريبوزي (RNA) تحديًا للعلماء نظرًا لمناظر الطاقة الضحلة وطبيعتها الأقل استقرارًا مقارنةً بالبروتينات. وقد كافحت الأساليب التقليدية لتقديم نماذج دقيقة في هذا المجال. ومع ذلك، باستخدام تقنيات التعلم العميق، تجاوزت DRfold الأساليب السابقة من خلال تحسين دقة هياكل الحمض النووي الريبي (RNA) بأكثر من 70%.

هذا الاختراق له آثار عميقة على اكتشاف الأدوية المستندة إلى الحمض النووي الريبي (RNA) وشرح الوظيفة. إن النمذجة الدقيقة لهذه الهياكل تمكن الباحثين من تصميم وإجراء فحوصات افتراضية لأدوية الحمض النووي الريبي (RNA) بسهولة. يعمل تطوير DRfold على سد الفجوة بين العدد المحدود من هياكل الحمض النووي الريبي (RNA) المحددة تجريبيًا والعدد الهائل من تسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) المعروفة دون معلومات هيكلية ثابتة.

ما يجعل DRfold أكثر روعة هو قابليته للتوسع وطبيعته مفتوحة المصدر. والأداة متاحة للعلماء في جميع أنحاء العالم، مما يمكنهم من تسخير قوة هذا النهج المبتكر. يلتزم فريق البحث في CSI Singapore بتحسين DRfold بشكل أكبر، مع تطلعات لتوسيع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتشمل نمذجة تفاعل البروتين-RNA. ومن خلال إحداث ثورة في علم الأحياء الهيكلي واكتشاف الأدوية، فإن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في المجال بأكمله.

وفي الختام، فإن اختراق الذكاء الاصطناعي الذي يتنبأ بهياكل الحمض النووي الريبي (RNA) بدقة غير مسبوقة يفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة في المعلوماتية الحيوية. تمهد الدقة التي حققها DRfold الطريق للتقدم في اكتشاف الأدوية المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي (RNA) والشرح الوظيفي. وباعتبارها أداة مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير، تعمل DRfold على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى هذا النهج الثوري، مما يمكّن العلماء في جميع أنحاء العالم من المساهمة في تقدم هذا المجال. يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في علم الأحياء الهيكلي ويمهد الطريق للاكتشافات المستقبلية في العالم المعقد لهياكل الحمض النووي الريبي (RNA).