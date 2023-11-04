تتعاون Brawlhalla مع SpongeBob SquarePants في حدث ملحمي متقاطع

تستعد لعبة Brawlhalla، لعبة القتال الشجاع المجانية الشهيرة التي طورتها شركة Ubisoft، لتعاون مثير مع سلسلة Nickelodeon المحبوبة SpongeBob SquarePants. ستتاح للاعبين الآن فرصة الغوص في عالم بيكيني بوتوم تحت الماء ومحاربته كشخصياتهم المفضلة من العرض.

من المقرر أن يبدأ حدث Brawlhalla X SpongeBob SquarePants Crossover المرتقب في 29 نوفمبر، مما يجلب موجة من الإثارة للاعبين عبر منصات ألعاب متعددة. سواء كنت تستخدم PlayStation 4 أو Xbox One أو Xbox Series S|X أو Nintendo Switch أو macOS أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، يمكنك الانضمام إلى الحدث وتجربة إثارة القتال بشخصيات SpongeBob وSandy وPatrick.

يقدم هذا التعاون تطورًا جديدًا وخياليًا لأسلوب اللعب المثير بالفعل في Brawlhalla. ستتاح للاعبين فرصة استكشاف المستويات المميزة التي تحمل سمة SpongeBob SquarePants، والتي تكتمل بصور مذهلة وإعدادات مألوفة من العرض. من شوارع بيكيني بوتوم الصاخبة إلى أعماق روك بوتوم الغادرة، تقدم كل مرحلة تجربة فريدة لن يرغب المشجعون في تفويتها.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني لعب حدث Brawlhalla X SpongeBob SquarePants Crossover؟

ج: الحدث متاح على أجهزة PlayStation 4 وXbox One وXbox Series S|X وNintendo Switch وmacOS والهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي.

س: متى يبدأ حدث العبور؟

ج: سيبدأ الحدث في 29 نوفمبر.

س: هل يمكنني اللعب بشخصيات سبونج بوب وساندي وباتريك؟

ج: نعم، سيتمكن اللاعبون من القفز إلى الحدث كشخصياتهم المفضلة من SpongeBob SquarePants.

س: ماذا يمكن أن أتوقع من حدث الكروس أوفر؟

ج: استعد لاستكشاف المستويات التي تحمل سمة SpongeBob SquarePants، وخوض معارك ملحمية، وانغمس في عالم بيكيني بوتوم النابض بالحياة.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر وصول حدث Brawlhalla X SpongeBob SquarePants Crossover، فإن المسرح مهيأ لتجربة لعب لا تُنسى. استعد لإطلاق العنان لإسفنجتك الداخلية والانخراط في معارك ضارية لم يسبق لها مثيل. لا تفوّت هذا التعاون الأسطوري الذي يجمع بين سلسلتين محبوبتين معًا في مواجهة ملحمية.