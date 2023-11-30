دراسة جديدة تكشف عن التهاب طويل الأمد في الدماغ بعد إصابات الدماغ المتكررة

في دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز الطبية، كشفت فحوصات الدماغ للرياضيين السابقين في اتحاد كرة القدم الأميركي عن مستويات عالية من بروتين إصلاح يسمى بروتين المترجم 18 كيلو دالتون (TSPO) الموجود بعد فترة طويلة من حدوث إصابة الدماغ المؤلمة (TBI). وتشير النتائج، التي نشرت في JAMA Network Open، إلى أن إصابات الدماغ وعمليات الإصلاح تستمر لسنوات بعد أن ينهي الرياضيون حياتهم المهنية في الرياضات الاصطدامية، مما يؤدي إلى مشاكل إدراكية طويلة المدى مثل فقدان الذاكرة.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن بروتين TSPO، وهو بروتين مرتبط بالخلايا المناعية في الدماغ، يرتفع عند الاستجابة لإصابات الدماغ الرضية. قامت الدراسة الأخيرة بتحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) لـ 27 لاعبًا سابقًا في اتحاد كرة القدم الأميركي ومقارنتها بفحوصات 27 رياضيًا لا يتعرضون للتصادمات. كان أداء لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي السابقين أسوأ في اختبارات التعلم والذاكرة وكان لديهم مستويات أعلى من TSPO، خاصة في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والانتباه.

لا تتعلق هذه النتائج بالرياضيين فحسب، بل أيضًا بالمجموعات السكانية الأخرى التي تعاني من إصابات دماغية خفيفة أو متكررة، مثل الأفراد العسكريين والأطفال الذين يشاركون في أنشطة تنطوي على تأثيرات على الرأس. في حين أن الباحثين لا ينصحون بالتدخلات الدوائية في هذا الوقت، فإن مراقبة مستويات TSPO من خلال مزيد من الأبحاث قد تساعد في تحديد علامات حل الإصابة بمرور الوقت.

يخطط مؤلفو الدراسة لمواصلة متابعة الرياضيين السابقين في اتحاد كرة القدم الأميركي لتتبع مستويات TSPO وتحديد العقول التي تشفى وأيها لا تشفى. يهدف هذا البحث المستمر إلى إثراء عملية تطوير المبادئ التوجيهية الشخصية لفترات الراحة والأدوية المحتملة للمساعدة في عملية الشفاء بعد إصابات الدماغ المتكررة.

تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن الرياضات الاصطدامية، بما في ذلك كرة القدم، قد تؤدي إلى اضطرابات إدراكية طويلة المدى. وهو يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث والتدخلات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بإصابات الدماغ المتكررة في مختلف المجموعات السكانية.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو TSPO؟

TSPO لتقف علي 18 كيلو دالتون من البروتين المترجم. وهو بروتين إصلاحي مرتبط بالخلايا المناعية في الدماغ ويوجد بمستويات منخفضة في الظروف العادية.

ما هي الآثار المترتبة على ارتفاع مستويات TSPO؟

تشير مستويات TSPO المرتفعة إلى حالة متزايدة من الإصابة والإصلاح في الدماغ، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات معرفية طويلة المدى مثل فقدان الذاكرة.

ما هي المجموعات السكانية المعرضة لخطر الالتهاب طويل الأمد في الدماغ؟

يتعرض الرياضيون المشاركون في الرياضات الاصطدامية مثل كرة القدم والأفراد العسكريين والأفراد الذين يعانون من تأثيرات الرأس لخطر الإصابة بالتهاب طويل الأمد في الدماغ.

هل توجد حاليًا أي تدخلات موصى بها لمستويات TSPO العالية؟

في الوقت الحاضر، لا يوصي الباحثون باستخدام الأدوية أو التدخلات لمستويات عالية من TSPO. ومع ذلك، تهدف الأبحاث الجارية إلى تطوير أدوية محتملة مضادة للالتهابات وإرشادات شخصية لفترات الراحة.

ما أهمية هذه الدراسة؟

تسلط الدراسة الضوء على التأثير طويل الأمد لإصابات الدماغ المتكررة والحاجة إلى مزيد من البحث لفهم المخاطر المرتبطة بهذه الإصابات والتخفيف منها. إنه يضيف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تربط الرياضات الاصطدامية بالاضطرابات المعرفية ويؤكد على أهمية حماية صحة الدماغ لدى الرياضيين وغيرهم من السكان المعرضين للخطر.