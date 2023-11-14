الكشف عن الجديلة المذهلة: إصدار الذكرى السنوية

استعد للشروع في رحلة غير عادية وأنت تغوص في عالم Braid الساحر: إصدار الذكرى السنوية، اللعبة المرتقبة التي طورتها شركة Thelka Inc. تبهر اللاعبين بصورها المذهلة وقصتها الجذابة، تقدم هذه الطبعة الرائعة مجموعة رائعة من الميزات المحدثة التي سوف يترك كلا من الوافدين الجدد والمشجعين القدامى منبهرين.

في Braid: Anniversary Edition، ستجد نفسك تتنقل عبر عالم ساحر، وتغامر عبر عوالم فريدة متعددة مليئة بالألغاز والتحديات والألغاز المعقدة التي تنتظر حلها. هدفك النهائي؟ لإنقاذ الأميرة الحبيبة التي تم اختطافها وإعادتها إلى بر الأمان داخل العالم الملون.

على عكس أي إصدار آخر، يعرض إصدار الذكرى السنوية من Braid إصلاحًا شاملاً ملحوظًا في رسوماته وصوته. تمت إعادة تصور كل التفاصيل بدقة لتوفير تجربة بصرية غامرة ستنقلك إلى قلب هذه المغامرة الجذابة. وتكتمل العناصر المرئية المذهلة بتصميم صوتي محسّن يضفي الحيوية على عالم Braid، ويحيطك بسيمفونية من الألحان والمؤثرات الصوتية التي تزيد من تكثيف طبيعة اللعبة الغامرة.

قم بتمييز التقويمات الخاصة بك، حيث من المقرر إصدار Braid: Anniversary Edition للجمهور في 30 أبريل 2024. وستكون هذه التحفة الفنية التي طال انتظارها متاحة على منصات مختلفة، بما في ذلك Nintendo Switch وPlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series S|X، وmacOS، وLinux، والكمبيوتر الشخصي. بغض النظر عن منصة الألعاب المفضلة لديك، يمكنك الاطمئنان إلى أن هذه المغامرة المثيرة ستكون متاحة لك.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Braid: Anniversary Edition؟

ج: Braid: Anniversary Edition هي لعبة طال انتظارها طورتها شركة Thelka Inc، المعروفة بقصتها الجذابة وألغازها المعقدة.

س: متى سيتم إصدار Braid: Anniversary Edition؟

ج: Braid: Anniversary Edition من المقرر إصدارها في 30 أبريل 2024.

س: ما هي الأنظمة الأساسية التي ستتوفر عليها Braid: Anniversary Edition؟

ج: Braid: Anniversary Edition سيكون متاحًا على Nintendo Switch وPlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series S|X وmacOS وLinux والكمبيوتر الشخصي.