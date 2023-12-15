يتولى حراس روميوفيل مسؤولية الفوز بالمؤتمر

لعب حارس روميوفيل TJ Lee دورًا حاسمًا في قيادة فريقه للفوز على منافسه جولييت ويست في مباراة مهمة في مؤتمر Southwest Prairie. أصبح الحارس الكبير هو الحارس الكبير الوحيد في الفريق، وتولى مسؤولية كونه قائدًا وتوجيه زملائه الشباب في الفريق طوال الموسم. كانت قيادة لي واضحة داخل وخارج الملعب حيث أصبح أكثر صوتًا وشكل رابطة قوية مع زملائه في الفريق، مما خلق جوًا عائليًا داخل الفريق.

وفي المباراة ضد جوليت ويست، ساهم لي بـ 13 نقطة، وساعد روميوفيل على السيطرة في الربع الرابع وتأمين الفوز 61-54. وإلى جانب لي، لعب ميكييس جونسون، وهو طالب في السنة الثانية، دورًا رئيسيًا أيضًا، حيث سجل 14 نقطة واستحوذ على سبع متابعات. كان لمركز الناشئين آدم ووكر تأثير كبير على النهاية الدفاعية بأربع تسديدات محجوبة، بما في ذلك كتلة لا تُنسى ساهمت في تنشيط الجماهير. قاد عامر شانون وتريتيان سوندرز وزيون جروس الطريق لجولييت ويست بمساهماتهم التهديفية.

وأشاد مارك هوارد مدرب روميوفيل بأدائه وقيادته، وسلط الضوء على خبرته في اللعب في المباريات الكبيرة وقدرته على القيام بالأشياء الصغيرة التي لا تظهر في الإحصائيات. كما أثنى هوارد على ووكر لبراعته الدفاعية، مشيرًا إلى قدرته على صد التسديدات والتأثير على المباراة عند الحافة.

بالنسبة لجولييت ويست، كانت ليلة محبطة للاعبها النجم جوستوس ماكنير، الذي فشل في تسديد الكرة من الملعب وسجل فقط من الرميات الحرة. ومع ذلك، مدرب جوليت ويست جيريمي كريجر رأى في ذلك فرصة للفريق للتعلم والنمو، مشددًا على أهمية كل من الإخفاقات والنجاحات في الاستعداد لما بعد الموسم.

وفي الوقت نفسه، أعرب جونسون عن سعادته بشأن كيمياء الفريق ودمج الانتقالات المؤثرة DJ Porter وEJ Mosley في التشكيلة. وشدد على العلاقة القوية التي بناها الفريق وتأثيرها الإيجابي على أدائهم.

بشكل عام، أظهر حراس روميوفيل، بقيادة تي جيه لي وميكييس جونسون، قيادتهم ومهارتهم في الفوز على جولييت ويست، مما عزز موقعهم في مؤتمر جنوب غرب البراري.