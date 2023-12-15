يواجه صندوق موفر التخزين السحابي انقطاعًا خطيرًا، مما يجعل المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى الملفات

ملخص: يواجه موفر خدمة التخزين السحابي Box حاليًا انقطاعًا كبيرًا جعل خدماته غير قابلة للوصول للمستخدمين. يؤثر الانقطاع، الذي بدأ في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي، على عمليات تسجيل الدخول والتحميلات والتنزيلات واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. وأكدت Box أن جميع خدماتها قد تأثرت. يواجه المستخدمون الذين يحاولون الوصول إلى النظام الأساسي رسالة خطأ HTTP رقم 503. لجأ العملاء المحبطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير على أعمالهم. في الوقت الحالي، لم يقدم Box أي معلومات إضافية بخصوص سبب الانقطاع أو حله.

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يواجه موفر التخزين السحابي Box انقطاعًا خطيرًا يمنع المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم المخزنة. بدأ الانقطاع في وقت سابق اليوم ويؤثر على جوانب مختلفة من خدمات Box، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول والتحميلات والتنزيلات واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API). يواجه المستخدمون رسائل خطأ HTTP 503 عند محاولة الوصول إلى النظام الأساسي. وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بالزبائن المحبطين الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن انقطاع الخدمة، خاصة خلال موسم العطلات المزدحم. لم يقدم Box بعد مزيدًا من التفاصيل حول سبب الانقطاع أو الموعد المتوقع لحله.

يرجى ملاحظة أن هذا وضع متطور، وسيتم توفير المزيد من التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات.