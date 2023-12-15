ينخفض ​​سعر Bose Smart Soundbar 600 الجديد إلى 399 دولارًا، مما يوفر تجربة صوتية غامرة

هل تبحث عن ترقية لنظام الصوت في المسرح المنزلي لديك؟ أعادت أمازون أسعار الجمعة السوداء على Bose Smart Soundbar 600، وخفضتها إلى 399 دولارًا من سعرها العادي البالغ 499 دولارًا. هذا الخصم البالغ 100 دولار يجعله أقل سعر متاح.

Bose Smart Soundbar 600 هو مكبر صوت Dolby Atmos الذي يوفر تجربة صوتية غامرة حقًا للأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى. مزود بتقنية TrueSpace الخاصة ومحولي طاقة صاعدين، يوفر مكبر الصوت هذا صوتًا غامرًا بشكل مذهل. بالإضافة إلى Dolby Atmos، تقوم تقنية TrueSpace بتحليل الإشارات الأخرى بذكاء، مثل الاستريو أو 5.1، ودمجها لإنشاء تجربة صوتية متعددة القنوات تملأ الغرفة.

يدعم Smart Soundbar 600 شبكة Wi-Fi وBluetooth وApple AirPlay 2 وSpotify Connect وChromecast للبث السلس من أجهزتك المفضلة. كما أنه يتميز بقدرات Alexa الصوتية، مما يسمح لك بالتحكم في الصوت باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

يبلغ عرض Smart Soundbar 27.5 600 بوصة فقط، ويحتوي على خمسة مكبرات صوت، بما في ذلك مكبري صوت صاعدين، لنشر الصوت أفقيًا وعموديًا وفوق الرأس، مما يضمن تجربة استماع غامرة حقًا.

بالإضافة إلى Smart Soundbar 600، تقدم أمازون أيضًا عروضًا على معدات المسرح المنزلي الأخرى من Bose. يتوفر حاليًا خصم بقيمة 100 دولار على مكبر الصوت طراز Ultra، وتتوفر سماعات الأذن Ultra Quiet Comfort الجديدة بخصم 50 دولارًا من سعرها العادي.

إذا كنت في السوق للحصول على مكبرات صوت عالية الجودة توفر أداءً صوتيًا ممتازًا وتجربة غامرة حقًا، فهذا هو الوقت المثالي للحصول على Bose Smart Soundbar 600 بسعره المخفض البالغ 399 دولارًا. لا تفوت هذه الفرصة لتحسين إعداد المسرح المنزلي الخاص بك.