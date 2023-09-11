يقال إن Gearbox، الشركة التي تقف وراء سلسلة Borderlands، معروضة للبيع

وفقًا للتقارير، فإن Gearbox، شركة الألعاب الأمريكية المعروفة بتطوير سلسلة Borderlands، معروضة للبيع حاليًا. تدرس الشركة الأم لـ Gearbox، Embracer، خيارات مختلفة، أحدها هو بيع الاستوديو. أبدت العديد من الأطراف الثالثة بالفعل اهتمامًا بالاستحواذ على الشركة. ومع ذلك، لم يصدر أي من Embracer أو Gearbox أي تعليقات رسمية بخصوص هذه المسألة.

تأتي هذه الأخبار في وقت صعب بالنسبة لشركة Embracer حيث تخضع حاليًا لعملية إعادة هيكلة كبيرة. كجزء من عملية إعادة الهيكلة هذه، تم بالفعل إغلاق Volition، الاستوديو المسؤول عن سلسلة Saints Row الشهيرة. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Embracer عن خططها لإغلاق الاستوديوهات وإلغاء الألعاب بعد فشل صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع شركة Savvy Games Group الممولة من الحكومة السعودية.

قامت شركة Embracer Group، الشركة الأم، بموجة استحواذات في السنوات الأخيرة، حيث استحوذت على العديد من الاستوديوهات البارزة بما في ذلك Crystal Dynamics، مطور Tomb Raider. تم الانتهاء من الاستحواذ على Gearbox في فبراير 2021، مما أدى إلى تقييم الشركة بما يصل إلى 1.4 مليار دولار. أصدرت Gearbox مؤخرًا لعبتي Borderlands العرضيتين Tiny Tina's Wonderlands وNew Tales from the Borderlands. لقد قاموا أيضًا بنشر لعبة إطلاق النار الناجحة Remnant 2 هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينشروا Homeworld 3، وهي لعبة خيال علمي إستراتيجية في الوقت الفعلي تم تطويرها بواسطة Blackbird Interactive، في وقت ما في عام 2024.

تعمل الشركة أيضًا على توسيع وجودها خارج عالم الألعاب، حيث من المقرر أن يصل فيلم Borderlands من إخراج Eli Roth إلى دور العرض في صيف عام 2024. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من الشكوك الحالية المحيطة بمستقبل الشركة، تظل Gearbox ملتزمة بامتيازها و تعمل بنشاط على مشاريع جديدة.

مصادر:

رويترز

IGN