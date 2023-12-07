ارتق إلى السلطة في GigaBash، لعبة Ultimate Arena Brawler

أطلق العنان لحكمك بين العمالقة في لعبة القتال المثيرة متعددة اللاعبين، GigaBash. مستوحاة من أفلام كايجو، تتميز هذه اللعبة بأبطال كبيرين الحجم بهجمات خاصة مدمرة وبيئات قابلة للتدمير بالكامل. احصل على نسختك الآن وانضم إلى المعارك الملحمية.

تجمع GigaBash بين الفوضى والإبداع في عناوين مثل Power Stone وSuper Smash Bros. Ultimate وWar of the Monsters، مع الأبعاد المذهلة لأفلام kaiju الكلاسيكية. العب دور العملاق المُطلق العنان أو صائد العمالقة الميكا. قم باستدعاء البرق من السماء، أو استخدم أبراج الراديو كالهراوات، أو حول حيًا بأكمله (بما في ذلك أعدائك) إلى كرة ثلج ضخمة. إذا ألحقت ما يكفي من الضرر، فيمكنك حتى إطلاق العنان لشكلك النهائي المرعب من الفئة S.

تقدم اللعبة حركة مكثفة متعددة اللاعبين حيث يمكنك القتال مع الأصدقاء أو اللاعبين الآخرين في جميع أنحاء العالم. انغمس في ساحات نابضة بالحياة ومذهلة بصريًا، ولكل منها تحدياتها واستراتيجياتها الفريدة. استخدم مهاراتك القتالية المتفوقة وقدراتك الخاصة للسيطرة على ساحة المعركة.

تفتخر GigaBash بقائمة متنوعة من الشخصيات الأكبر من الحياة، ولكل منها أسلوب لعب وخلفية درامية خاصة بها. اكتشف نقاط القوة والضعف لديهم بينما تتطور إلى قوة هائلة. مع القدرة على تدمير البيئة بالكامل، تصبح كل معركة مشهدًا غامرًا مليئًا باللحظات الملحمية.

انغمس في عالم GigaBash واصعد إلى السلطة. تنافس في مشاجرات ملحمية وتوج بالبطل النهائي لعالم العمالقة. هل أنت مستعد لمواجهة التحدي وإثبات هيمنتك؟

انضم إلى المعركة في GigaBash، المتوفرة الآن في Epic Games Store. احتضن مصيرك وأظهر للعالم ما يعنيه أن تكون عملاقًا حقيقيًا!