بويز تسجل رقما قياسيا جديدا في درجة الحرارة، وتحتضن طقسا معتدلا

شهدت مدينة بويز بولاية أيداهو رقمًا قياسيًا غير مسبوق في درجات الحرارة اليوم، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 61 درجة. وهذا يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 59 درجة، والذي ظل قائما لأكثر من قرن منذ عام 1918. ومن المتوقع أن يستمر الطقس المعتدل، مع توقع هطول أمطار في الأيام المقبلة.

في حين أن المقيمين والزوار قد يستمتعون بدرجات الحرارة المعتدلة، فمن المهم ملاحظة أن هذا يعد انحرافًا كبيرًا عن ظروف الشتاء المعتادة في بويز. تشهد المدينة عادةً طقسًا أكثر برودة في هذا الوقت من العام، ويستفيد السكان المحليون من المناخ الدافئ غير المعتاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بويز أيضًا توقعات للأيام المقبلة، حيث من المتوقع هطول أمطار بعد ظهر الأربعاء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأمطار طوال الأسبوع وتمتد حتى نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من هطول الأمطار، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة معتدلة أعلى قليلاً من المعدل حتى يوم الخميس.

ومع ذلك، فإن اقتراب جبهة عاصفة سيجلب هواءً أكثر برودة، مما يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بحلول نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المرتفعة المتوقعة يوم السبت إلى 35 درجة فقط، أي أقل بكثير من درجات الحرارة القياسية الأخيرة.

بينما يستعد سكان بويزيون للأسبوع المقبل، فمن المستحسن البقاء على اطلاع بأحدث توقعات الطقس. توفر خدمة الأرصاد الجوية الوطنية رادارًا تفاعليًا يمكنه المساعدة في تخطيط الأنشطة والاستعداد لأي تغيرات جوية محتملة.

في حين أن نمط الطقس غير المعتاد هذا قد يجلب بعض المتعة المؤقتة، فمن المهم أن نتذكر أنه ينحرف عن ظروف الشتاء الأكثر شيوعًا التي تعيشها مدينة بويز. ومع استمرار الطقس المعتدل، يمكن للمقيمين والزوار على حد سواء أن يتطلعوا إلى فترة من الدفء غير المتوقع قبل أن تعود درجات الحرارة الباردة حتمًا.