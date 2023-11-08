العلماء يحققون اكتشافًا رائدًا حول الغلاف الجوي لكوكب الزهرة

توصلت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء المقيمين في ألمانيا إلى ملاحظات مباشرة رائدة للأكسجين الذري على جانبي كوكب الزهرة ليلاً ونهارًا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذه الملاحظات، مما يقدم رؤى قيمة حول الغلاف الجوي الغامض للكوكب المجاور للأرض.

باستخدام البيانات التي تم جمعها من مطياف مجموعة upGREAT الموجود على متن طائرة مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) التابع لناسا، اكتشف فريق البحث الأكسجين الذري المركز على ارتفاعات حوالي 100 كيلومتر. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأن الملاحظات السابقة للأكسجين الذري على الجانب الليلي من كوكب الزهرة تم إجراؤها بشكل غير مباشر من خلال انبعاث خافت للضوء من الغلاف الجوي.

يختلف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بشكل كبير عن الغلاف الجوي للأرض، على الرغم من تشابه حجمه وموقعه في النظام الشمسي. يتمتع كوكب الزهرة بغلاف جوي سميك من ثاني أكسيد الكربون مع غطاء سحابي مستمر من حمض الكبريتيك، مما يؤدي إلى تأثيرات دفيئة شديدة ودرجات حرارة سطحية تصل إلى 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت). يعد فهم تكوين وديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة أمرًا بالغ الأهمية للبعثات الفضائية المستقبلية إلى الكوكب.

الأكسجين الذري (O1) هو متآصل للأكسجين شديد التفاعل ولا يوجد عادة على سطح الأرض. على كوكب الزهرة، يتم إنتاجه من خلال تحلل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون على الجانب النهاري ويتم نقله إلى الجانب الليلي. ومن خلال قياس الأكسجين الذري مباشرة، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات الجوية لكوكب الزهرة والكشف عن الأسباب الكامنة وراء الاختلافات الصارخة بين الغلاف الجوي لكوكب الزهرة والغلاف الجوي للأرض.

تدعم هذه النتائج البعثات الفضائية المستقبلية إلى كوكب الزهرة، مثل مهمة دافينشي التابعة لناسا ومهمة إنفيجن التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. ومن خلال دراسة الغلاف الجوي للزهرة والأرض والمريخ، يهدف العلماء إلى تعزيز فهمهم للعوامل التي تؤثر على تكوين الغلاف الجوي وتطوره في الكواكب الصخرية.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يختلف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة عن الغلاف الجوي للأرض؟

ج: يتكون الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من طبقة سميكة من ثاني أكسيد الكربون وغطاء سحابي مستمر من حمض الكبريتيك، مما يؤدي إلى تأثيرات دفيئة شديدة ودرجات حرارة سطحية مرتفعة للغاية.

س: كيف تم ملاحظة الأكسجين الذري على جانبي كوكب الزهرة ليلا ونهارا؟

ج: تم إجراء الملاحظات باستخدام مطياف المصفوفة upGREAT الموجود على متن طائرة SOFIA التابعة لناسا، والذي اكتشف الأكسجين الذري المركز على ارتفاعات حوالي 100 كيلومتر.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين وديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما يدعم البعثات الفضائية المستقبلية إلى الكوكب ويساعد في فهم الاختلافات بين الغلاف الجوي لكوكب الزهرة والغلاف الجوي للأرض.