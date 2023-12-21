بوبكاتس يعودون إلى أوهايو

كشفت دراسة حديثة أجرتها عالمة الأحياء البرية شونا ويراوخ أن البوبكات، التي كان يُعتقد أنها انقرضت في ولاية أوهايو، تعود ببطء إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من الولاية. يراقب Weyrauch عن كثب توزيع وسلوك قطط الوشق الذكور والإناث، إلى جانب العديد من القطط الصغيرة، من خلال كاميرات المراقبة منذ عام 2015.

يهتم Weyrauch بشكل خاص بدراسة خصائص الموائل التي تجذب قطط الوشق وإيجاد طرق لتعزيز بيئتها لدعم السكان. لسوء الحظ، فإن استعادة سكان الوشق في وسط ولاية أوهايو محدود بسبب ندرة مواقع الوكر في مناطق الغابات. مع الإزالة التاريخية للغابات، أصبحت جذوع الأشجار المجوفة القديمة التي كانت بمثابة موطن مهم للعرائس نادرة.

ولمعالجة هذه المشكلة، تم بناء أربعة هياكل في عام 2022، مصممة خصيصًا لتوفير أوكار لقطط الوشق. تتم مراقبة هذه الهياكل عن كثب باستخدام كاميرات المراقبة لتتبع أي نشاط للوشق.

لعبت جهود الحفظ دورًا مهمًا في العودة التدريجية للوشق إلى أجزاء من الغرب الأوسط ووادي أوهايو والمناطق الشمالية الشرقية. تميل قطط البوبكات، والتي عادة ما تكون أكبر من القطط المنزلية وتزن ما بين 10 إلى 40 رطلاً، إلى الابتعاد عن الاتصال البشري ونادرًا ما تُرى في البرية.

في الماضي، تم القضاء على قطط الوشق، جنبًا إلى جنب مع الكوجر والذئاب، من ولاية أوهايو بسبب الصيد والفخاخ وفقدان الموائل المحمية حيث تمت إزالة الغابات لقطع الأشجار والزراعة. ومع ذلك، بدأ عدد قليل من قطط الوشق في العودة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ومن المحتمل أن يكون هاجر من مرتفعات الآبالاش الوعرة جنوب شرق ولاية أوهايو.

في عام 1974، أدرجت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية أوهايو قطط الوشق ضمن الأنواع المهددة بالانقراض لحماية المجموعات المعزولة. مع بدء أعدادها في الزيادة في السنوات الأخيرة، تمت إزالة قطط الوشق من قائمة الأنواع المهددة والمهددة بالانقراض في ولاية أوهايو في عام 2014. وعلى الرغم من أنها لم تعد مهددة، إلا أن صيد وفخاخ الوشق لا يزال محظورًا.

لتحديد حجم سكان الوشق بدقة، قام الباحثون بتركيب كاميرات مراقبة في سفوح جبال الأبالاتشي كجزء من مشروع Wild Coshocton. ستوفر هذه الكاميرات رؤى قيمة حول وجود وسلوك سكان الوشق في ولاية أوهايو.