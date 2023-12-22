وجدت الدراسة أن استهلاك القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كانت القهوة منذ فترة طويلة المشروب المفضل للناس في جميع أنحاء العالم، والآن تشير دراسة جديدة إلى أنه قد يكون لها بعض الفوائد الصحية المدهشة. وفقا لأبحاث حديثة، فإن شرب القهوة باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا، وجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 500,000 فرد ووجدوا أن أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

في حين أن الآلية الدقيقة وراء هذا الارتباط لا تزال غير واضحة، يتوقع الباحثون أن بعض المركبات الموجودة في القهوة، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول، قد يكون لها تأثير وقائي على نظام القلب والأوعية الدموية. ومن المعروف أن هذه المركبات لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في منع تطور أمراض القلب.

من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة لا تثبت وجود علاقة سبب ونتيجة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، تضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي.

ومن الجدير بالذكر أن الاعتدال هو المفتاح. ووجدت الدراسة أن أكبر الفوائد شوهدت لدى الأفراد الذين تناولوا حوالي ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا. إن شرب كميات كبيرة من القهوة قد يكون له آثار سلبية على الصحة، مثل زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

في الختام، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين القهوة وصحة القلب بشكل كامل، تشير هذه الدراسة إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يكون له تأثير وقائي ضد أمراض القلب. كما هو الحال دائمًا، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع، إلى جانب خيارات نمط الحياة الصحية الأخرى، من أجل صحة القلب والأوعية الدموية المثالية.