Bluesky: تعزيز الرؤية وتغيير العلامة التجارية باستخدام شعار الفراشة

يواصل Bluesky، بديل تويتر اللامركزي، التطور بميزات جديدة وشعار جديد. في منشور مدونة حديث للرئيس التنفيذي جاي جرابر، تم الإعلان عن أن Bluesky يسمح الآن للمستخدمين بمشاهدة المنشورات حتى في حالة عدم تسجيل الدخول. في السابق، كان بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول فقط الوصول إلى محتوى النظام الأساسي. يهدف هذا التغيير إلى زيادة إمكانية الوصول إلى منشورات Bluesky وإمكانية الوصول إليها.

على الرغم من وجود خيار تبديل للمستخدمين لتقييد رؤية منشوراتهم للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الخروج، فإن Bluesky يقر بأن التطبيقات الأخرى قد لا تحترم هذا الطلب. في جوهر الأمر، تظل Bluesky شبكة مفتوحة وعامة على الرغم من هذا الإعداد. يؤكد Graber على أن المنشورات على Bluesky كانت دائمًا عامة عبر أدوات المطورين والتطبيقات الأخرى. الهدف من المنصة هو إنشاء تجربة وسائط اجتماعية مفتوحة وشفافة، ويتوافق هذا التحديث مع تلك الرؤية.

بالإضافة إلى زيادة الرؤية، كشفت Bluesky عن شعار متجدد. كان الشعار السابق يتميز بسماء زرقاء مع غيوم، لكن المنصة لاحظت أن المستخدمين يتبنون رمز الفراشة 🦋 ليرمز إلى مقابض Bluesky الخاصة بهم. ونتيجة لذلك، يتضمن الشعار الجديد فراشة تمثل مهمة المنصة المتمثلة في تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى شيء جديد. شعار الفراشة ليس جذابًا بصريًا فحسب، بل ينقل أيضًا فكرة النمو والتحول والحرية.

إن نمو Bluesky ومشاركة المستخدمين واضحان مع استمرار المنصة في اكتساب الزخم. في حين أثيرت مخاوف بشأن توافقه مع ActivityPub، فإن الدعم المقدم من Meta’s Threads وقاعدة المستخدمين المتنامية على Bluesky غرس التفاؤل بمستقبل التعايش. الهدف هو إنشاء اتحاد حيث يمكن للبروتوكولات المختلفة أن تزدهر، كما أن التزام Bluesky ببيئة مفتوحة وممتعة يلقى صدى لدى المستخدمين.

يوضح قرار Bluesky بتعزيز الرؤية وإعادة تسمية العلامة التجارية بشعار الفراشة تفانيها في توفير مساحة شاملة وجذابة للمستخدمين مع تبني مهمتها التحويلية في وسائل التواصل الاجتماعي.