دور هبوب الثلوج في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق دولي من الباحثين أن تساقط الثلوج في القطب الشمالي يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في ظاهرة الاحتباس الحراري الإقليمي. ووجد الباحثون أنه عندما يتساقط الثلج عبر الجليد البحري، فإنه يحمل جزيئات صغيرة من ملح البحر تعرف باسم الهباء الجوي إلى الغلاف الجوي. يمكن لهذه الهباء الجوي أن تعزز تكوين السحب بما يصل إلى عشرة أضعاف.

تلعب الغيوم في القطب الشمالي دورًا مزدوجًا في ظاهرة الاحتباس الحراري الإقليمي. من ناحية، فهي تعكس ضوء الشمس، الذي له تأثير التبريد. ومن ناحية أخرى، فإنها تمنع الحرارة من الهروب إلى الغلاف الجوي ليلاً، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالأسفل. لقد تم في السابق التقليل من أهمية وجود الهباء الجوي الملحي البحري الناتج عن هبوب الثلوج، ولم يُعتقد أن له تأثيرًا كبيرًا على السحب في القطب الشمالي.

يقول عالم الغلاف الجوي جيان وانغ: "يحدث تساقط الثلوج بغض النظر عن ارتفاع درجة حرارة الإنسان، لكننا بحاجة إلى إدراجه في نماذجنا لإعادة إنتاج مجموعات الهباء الجوي الحالية في القطب الشمالي بشكل أفضل ولتوقع الهباء الجوي في القطب الشمالي والظروف المناخية المستقبلية".

استخدم فريق البحث بيانات من رحلة استكشافية في القطب الشمالي، ولاحظ أن تساقط الثلوج يحدث أكثر من 20% من الوقت بين نوفمبر وأبريل. أظهرت تقديرات النمذجة أن هباء ملح البحر الناتج عن هبوب الثلوج يساهم في أكثر من ربع الجزيئات الموجودة في سحب القطب الشمالي. ويشير هذا إلى أن هبوب الثلوج له تأثير أكبر على مناخ المنطقة مما كان يعتقد سابقا.

ومن الأهمية بمكان إدراج دور تساقط الثلوج في النماذج المناخية للتنبؤ بدقة وفهم الهباء الجوي في القطب الشمالي والظروف المناخية. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التفاعلات المعقدة بين الرياح والثلوج والهباء الجوي في القطب الشمالي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذا العامل الذي غالبًا ما يتم تجاهله في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي.

المصدر: نشرت الدراسة في مجلة Nature Geoscience.