حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

دور هبوب الثلوج في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
دور هبوب الثلوج في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق دولي من الباحثين أن تساقط الثلوج في القطب الشمالي يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في ظاهرة الاحتباس الحراري الإقليمي. ووجد الباحثون أنه عندما يتساقط الثلج عبر الجليد البحري، فإنه يحمل جزيئات صغيرة من ملح البحر تعرف باسم الهباء الجوي إلى الغلاف الجوي. يمكن لهذه الهباء الجوي أن تعزز تكوين السحب بما يصل إلى عشرة أضعاف.

تلعب الغيوم في القطب الشمالي دورًا مزدوجًا في ظاهرة الاحتباس الحراري الإقليمي. من ناحية، فهي تعكس ضوء الشمس، الذي له تأثير التبريد. ومن ناحية أخرى، فإنها تمنع الحرارة من الهروب إلى الغلاف الجوي ليلاً، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالأسفل. لقد تم في السابق التقليل من أهمية وجود الهباء الجوي الملحي البحري الناتج عن هبوب الثلوج، ولم يُعتقد أن له تأثيرًا كبيرًا على السحب في القطب الشمالي.

يقول عالم الغلاف الجوي جيان وانغ: "يحدث تساقط الثلوج بغض النظر عن ارتفاع درجة حرارة الإنسان، لكننا بحاجة إلى إدراجه في نماذجنا لإعادة إنتاج مجموعات الهباء الجوي الحالية في القطب الشمالي بشكل أفضل ولتوقع الهباء الجوي في القطب الشمالي والظروف المناخية المستقبلية".

استخدم فريق البحث بيانات من رحلة استكشافية في القطب الشمالي، ولاحظ أن تساقط الثلوج يحدث أكثر من 20% من الوقت بين نوفمبر وأبريل. أظهرت تقديرات النمذجة أن هباء ملح البحر الناتج عن هبوب الثلوج يساهم في أكثر من ربع الجزيئات الموجودة في سحب القطب الشمالي. ويشير هذا إلى أن هبوب الثلوج له تأثير أكبر على مناخ المنطقة مما كان يعتقد سابقا.

ومن الأهمية بمكان إدراج دور تساقط الثلوج في النماذج المناخية للتنبؤ بدقة وفهم الهباء الجوي في القطب الشمالي والظروف المناخية. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التفاعلات المعقدة بين الرياح والثلوج والهباء الجوي في القطب الشمالي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذا العامل الذي غالبًا ما يتم تجاهله في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي.

المصدر: نشرت الدراسة في مجلة Nature Geoscience.

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

الأخبار

التنقل في مستقبل التحكم في الوصول: الاتجاهات الرئيسية التي تشكل السوق العالمية

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

تفاصيل مسربة عن سطح وحدات SKU للأجهزة المحمولة من Meteor Lake من Intel

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

تقدم فوجينون عدسة Duvo HZK24-300mm المحمولة

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

طالب في مدرسة ثانوية يكتشف جمجمة حوت عمرها 34 مليون سنة في الفناء الخلفي

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

دور هبوب الثلوج في ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

التنقل في مستقبل التحكم في الوصول: الاتجاهات الرئيسية التي تشكل السوق العالمية

سبتمبر 7، 2023 0 تعليقات
تكنولوجيا

الصين تدرس منع الشركات الحكومية من استخدام هواتف آيفون، وأسهم أبل تنخفض

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات