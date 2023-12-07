مدينة بلومنجتون تعترف بالإغلاق المحتمل لكنيسة الثالوث المقدس الكاثوليكية

تراقب مدينة بلومنجتون عن كثب الإغلاق المقترح لكنيسة الثالوث المقدس الكاثوليكية، حيث أصدرت أبرشية بيوريا الكاثوليكية مؤخرًا خطة لإغلاق المبنى التاريخي التاريخي ودمج الرعية مع أخرى. يعترف مدير المدينة تيم جليسون بالآثار التي يمكن أن يخلفها الهدم المحتمل للثالوث المقدس على الطابع العام لوسط المدينة، معترفًا بالقيمة التاريخية للمبنى وتوقع مقاومة تدميره. ومع ذلك، أعرب أيضًا عن أمله في أن تتمكن المدينة من استكشاف خيارات بديلة للموقع.

وتنخرط إدارة التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالمدينة بالفعل في مناقشات أولية حول مستقبل الكنيسة، سعيًا إلى فهم الاحتمالات وتجنب سيناريو التدمير إن أمكن. ويكشف جليسون عن وجود أطراف مهتمة تستفسر عن فرص التطوير المحتملة للموقع، على الرغم من عدم تأكيد أي شيء.

في حين أن إغلاق كنيسة الثالوث المقدس الكاثوليكية واحتمال اندماجها مع أبرشية أخرى قد يكون مدفوعًا بانخفاض الحضور، فإن القرار لا يخلو من الجدل. ويعارض أعضاء الرعية الخطة المقترحة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في العام المقبل.

بصرف النظر عن الإغلاق المحتمل لـ Holy Trinity، قدم جليسون أيضًا تحديثًا حول جهود المدينة لجمع مدخلات عامة لمشروع خطة شوارع وسط المدينة. إنه سعيد بمستوى المشاركة، حيث قام أكثر من 7,000 شخص بزيارة الموقع الإلكتروني المتخصص وقام عدة مئات من الأفراد بتقديم تعليقات على الاقتراح. وتخطط المدينة لعقد منتدى عام آخر في أوائل عام 2024، وسيتم تقديم الخطة النهائية، التي تقدر تكلفتها بنحو 30 مليون دولار، إلى المجلس في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.

وفي أخبار أخرى، تمت ترقية التصنيف الائتماني للمدينة مؤخرًا إلى AA1 من AA+. يعتبر جليسون هذه الترقية إنجازًا مهمًا وينسبها إلى التزام المجلس بتلبية احتياجات البنية التحتية للمجتمع. ويشير إلى الموافقة الأخيرة على هيكل أسعار لتحسين نظام المياه على نطاق واسع بقيمة 400 مليون دولار، مع تسليط الضوء على الفوائد المالية التي تأتي مع تصنيف ائتماني أعلى.

وبالنظر إلى المستقبل، يطمح جليسون للحصول على تصنيف AAA للمدينة، مع الاعتراف بالمشاريع الجارية القابلة للسندات والتي ستتطلب التمويل. وعلى الرغم من التحديات، فإنه يعتقد أن المدينة في وضع جيد لتلبية احتياجاتها والاستفادة من تصنيفها الائتماني المحسن للمشاريع والاستثمارات المستقبلية.