القبض على رجل في حادثة فيلادلفيا التي تنطوي على أسلحة ومخدرات وأجهزة مشبوهة متعددة

ملخص: استجابت وكالات إنفاذ القانون في فيلادلفيا لمكالمة أبلغت عن إطلاق نار من أحد المنازل في شارع كوتمان بعد ظهر يوم الأحد. لدى وصولها، عثرت الشرطة على أنطون ريزينيكوف، وهو مجرم مدان، بالإضافة إلى مخبأ للأسلحة النارية والمخدرات وأدوات صنع المخدرات وأباريق مليئة بمادة كيميائية سائلة. وكشفت التحقيقات اللاحقة عن ترسانة من الأسلحة، بما في ذلك بندقية من طراز AR برقم تسلسلي طمس، ومسدس 357، وبرج توروس 9 ملم، وسترة مضادة للرصاص. كان المسكن يضم أيضًا كمية كبيرة من المخدرات، مثل الماريجوانا، والكريستال ميث، والكوكايين، والفطر، والهيروين، وحبوب زاناكس. علاوة على ذلك، اكتشف المسؤولون عن إنفاذ القانون آلة مزيفة لصنع النقود، وزجاجات حبر، ومبلغًا من المال يحتمل أن يكون مزيفًا. أدى اكتشاف عبوة مشبوهة تحتوي على ثمانية عبوات أصغر إلى إخلاء المسكن، حيث اقترح فنيو القنابل لاحقًا أن التصميم والبناء يشبهان الأجهزة المتفجرة المرتجلة. كما تم استدعاء وحدة المواد الخطرة لتقييم الحاويات السائلة الموجودة في المبنى. وتم انتشال مركبتين مسروقتين من الممر. ويظل أنطون ريزينيكوف، الذي يواجه الآن اتهامات متعددة، بما في ذلك التسبب في كارثة والمخاطرة بها، وحيازة أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل بشكل غير قانوني، ومختلف تهم المخدرات والأسلحة، رهن الاحتجاز بينما يستمر التحقيق.

ألقت الشرطة في فيلادلفيا القبض على رجل بعد حادث تضمن عددًا لا يحصى من العناصر غير القانونية والخطيرة داخل عقار سكني. تم الكشف عن هذا الاكتشاف عندما استجابت وكالات إنفاذ القانون لتقارير عن إطلاق نار من منزل في شارع كوتمان. داخل المنزل، صادفت السلطات أنطون ريزينيكوف، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو مجرم مُدان عُثر بحوزته على العديد من الأسلحة النارية، بما في ذلك بندقية من طراز AR مع التلاعب برقمها التسلسلي، ومسدس، ومسدس عيار 9 ملم، وسترة مضادة للرصاص. . يُحظر استخدام ريزينيكوف أو حيازته للأسلحة النارية بسبب خلفيته الإجرامية.

وبالإضافة إلى ترسانة الأسلحة، كشفت الشرطة عن كمية كبيرة من المواد غير المشروعة. وشملت المخدرات المضبوطة ماريجوانا، وكريستال ميث، وكوكايين، وفطر، وهيروين، وحبوب زاناكس. وأثار اكتشاف أباريق كبيرة مملوءة بمادة كيميائية سائلة وأدوات مخدرات الشكوك حول الأنشطة التي تجري داخل المسكن.

وأثناء تفتيش المبنى، عثر المسؤولون عن إنفاذ القانون على جهاز يحتوي على ثمانية أجهزة مشبوهة صغيرة. ونظرا للتشابه في التصميم والبناء مع العبوات الناسفة، تم استدعاء فرقة المتفجرات إلى مكان الحادث. كإجراء احترازي، تم إجلاء السكان القريبين، كما تم استدعاء وحدة المواد الخطرة التابعة لإدارة إطفاء فيلادلفيا لتقييم حاويات السوائل الموجودة في العقار.

وأدت التحقيقات الإضافية إلى اكتشاف معدات صنع النقود المزيفة وزجاجات الحبر ومبلغ مالي قد يكون مزيفًا. كما تم العثور على مركبتين مسروقتين، دراجة نارية من نوع ياماها موديل 2023، وسيارة مرسيدس بنز.

تم احتجاز أنطون ريزينيكوف وهو يواجه الآن عددًا كبيرًا من التهم، بما في ذلك التسبب في كارثة والمخاطرة بها، وحيازة أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل بشكل غير قانوني، ومختلف تهم المخدرات والأسلحة. ولا يزال التحقيق مستمرا حيث تواصل سلطات إنفاذ القانون جمع أدلة إضافية.

المصدر https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393