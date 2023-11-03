اكتشافات ومفاجآت جديدة في BlizzCon 2023

لقد بدأ مؤتمر BlizzCon 2023 بالكثير من الإثارة والترقب لمحبي Blizzard Entertainment. ووعد حفل الافتتاح بتقديم أكبر الاكتشافات وإعلانات Diablo وحلقات النقاش من Warcraft وOverwatch. وفي هذه المقالة، سنتعمق في أبرز أحداث هذا الحدث، ونزودك بأحدث المعلومات والتحديثات حول جميع الإعلانات المثيرة.

أحد أكثر ما تم الكشف عنه هو التوسعة الأولى للعبة Diablo 4. والتي تحمل عنوان "Vessel of Hatred"، ستأخذ هذه التوسعة اللاعبين إلى بيئة مألوفة في منطقة Diablo 2 Nahantu. سيلعب مصير ميفيستو وخططه الخاصة بالملاذ دورًا مركزيًا في هذا التوسع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت Blizzard تقديم فئة جديدة تمامًا، لكن التفاصيل حولها لا تزال نادرة.

كان لدى Overwatch 2 أيضًا مفاجأة في المتجر لقاعدة المعجبين المخصصة لها. قدمت بليزارد Mauga، أول بطل من ساموا في اللعبة. هذه الشخصية الهجومية الثقيلة مسلحة بأسلحة قوية بما في ذلك المسدس الحارق والمسدس المتطاير، المعروفين باسم Gunny وCha Cha على التوالي. حركة شحن Mauga، المسماة Overrun، تسمح له بالشحن عبر ساحة المعركة، وإحداث الفوضى في أي شيء في طريقه.

يمكن لعشاق Hearthstone التطلع إلى التوسعة الرئيسية التالية، "Showdown in the Badlands". تقع هذه التوسعة في الغرب المتوحش لأزيروث، وتوفر قصة أصل لشخصيتي Hearthstone Reno Jackson وEliise Starseeker أثناء تعاونهما لإنقاذ Badlands من عملية تعدين خطيرة. من المقرر إصدار التوسعة في 14 نوفمبر 2023، كما تقدم بطاقة بطل محايدة جديدة.

في إعلان مفاجئ، كشفت Blizzard Entertainment وGlass Cannon Unplugged وGenue Entertainment عن لعبة لعب الأدوار المنضدية المقتبسة من Diablo. سوف تستكشف لعبة Diablo Tabletop RPG عالم Sanctuary، حيث تنقل الآليات المفضلة لدى المعجبين من الشاشة إلى الطاولة. من المقرر إطلاق الكتاب الأساسي في خريف 2024، مع حملة الطلب المسبق على Kickstarter.

وقد أصبح حفل ​​الافتتاح أكثر خصوصية بظهور فيل سبنسر، رئيس شركة Xbox. كان هذا أول مؤتمر BlizzCon منذ استحواذ Microsoft على Activision Blizzard. أشاد سبنسر بمساهمات بليزارد في صناعة الألعاب، وسلط الضوء على ألعاب مثل Diablo وStarCraft وWorld of Warcraft لابتكاراتها وتأثيرها على مجتمع الألعاب.

مع استمرار BlizzCon 2023، يمكننا أن نتوقع المزيد من الإعلانات والمفاجآت التي ستثير إعجاب اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ترقبوا التحديثات والتغطية المتعمقة لهذا الحدث المثير.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيتم إصدار توسعة Diablo 4 "سفينة الكراهية"؟

لم يتم تأكيد موعد إصدار توسعة Diablo 4 "Vessel of Hatred" بعد. ينتظر المشجعون بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل حول إصدار التوسعة.

2. هل موغا هو البطل الجديد الوحيد القادم إلى Overwatch 2؟

في حين أن Mauga هو أول بطل جديد يتم الكشف عنه في Overwatch 2، إلا أن Blizzard قد تقدم المزيد من الأبطال في المستقبل. يمكن للمعجبين توقع تحديثات وإضافات مستمرة للعبة.

3. ما هو تاريخ الإصدار المقرر لتوسعة "Showdown in the Badlands" الخاصة بـ Hearthstone؟

من المقرر إصدار توسعة "Showdown in the Badlands" الخاصة بـ Hearthstone في 14 نوفمبر 2023. يمكن للاعبين الاستعداد لمغامرة جديدة ومثيرة في الغرب المتوحش لأزيروث.

4. أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول لعبة Diablo Tabletop RPG؟

مزيد من المعلومات حول لعبة Diablo Tabletop RPG، بما في ذلك آلياتها وتحديثات الإصدار، ستكون متاحة في المستقبل. ترقبوا الإعلانات الرسمية من Blizzard Entertainment وGlass Cannon Unplugged وGenue Entertainment للحصول على أحدث التفاصيل.

5. كيف يمكنني البقاء على اطلاع بآخر الأخبار من BlizzCon 2023؟

للبقاء على اطلاع بآخر الأخبار والتحديثات من BlizzCon 2023، يمكنك متابعة قنوات Blizzard الرسمية، وزيارة مواقع أخبار الألعاب، والانضمام إلى مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت المخصصة لألعاب Blizzard. ترقبوا التغطية المستمرة وملخصات الحدث.