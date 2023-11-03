العثور على الأمل بعد العاصفة الثلجية: إحياء نوع RTS

لقد تم الاعتراف بـ Blizzard منذ فترة طويلة كمطور أسطوري في نوع إستراتيجية الوقت الفعلي (RTS). إلى جانب استوديوهات Westwood، لعبت Blizzard دورًا محوريًا في إرساء أسس ألعاب RTS وصياغة الآليات والميزات التي لا تزال تؤثر على العناوين الحديثة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، يبدو أن Blizzard قد حولت تركيزها بعيدًا عن النوع الذي كان يميزها من قبل. بصرف النظر عن النسخة المعدلة الباهتة من Warcraft 3 في عام 2020، لم يُظهر الاستوديو اهتمامًا كبيرًا بإنشاء ألعاب جديدة تجسد روح عناوين RTS الشهيرة.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر BlizzCon 2023، كان المشجعون يأملون في أن تعيد Blizzard إشعال شغفهم بألعاب RTS. تبددت آمالهم إلى حد ما عندما تم الإعلان عن لعبة Warcraft Rumble، وهي لعبة محمولة تعتمد على عالم Warcraft. في حين أن اللعبة تتضمن عناصر من أسلوب اللعب RTS، إلا أنها تبسط الصيغة لتناسب تجربة الهاتف المحمول. يجمع اللاعبون نسخًا مصغرة من الوحدات والمخلوقات والأبطال من Warcraft وينشرونها في ساحة المعركة، مع الحد الأدنى من التحكم المباشر في أفعالهم. على الرغم من أنها جذابة بصريًا ولذيذة، إلا أنها تفتقر إلى العمق والتعقيد الذي يتوق إليه عشاق ألعاب Blizzard الإستراتيجية منذ فترة طويلة.

على الرغم من تراجع حماس Blizzard تجاه RTS، إلا أن هذا النوع بحد ذاته لا يزال بعيدًا عن الموت. في الواقع، لقد شهدت انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2022، عاد هذا النوع منتصرًا، ليقدم للمعجبين بصيصًا من الأمل. لقد ظهر جيل جديد من المطورين الموهوبين، بما في ذلك موظفو Blizzard السابقون، لتلبية الطلب على تجارب RTS عالية الجودة. من بين الألعاب الواعدة التي تلوح في الأفق لعبة Stormgate، وهي لعبة تم تطويرها بواسطة مطورين سابقين في Blizzard، والتي تهدف إلى التقاط جوهر StarCraft. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نتطلع إلى Homeworld 3، وTempest Rising، وSins of a Solar Empire 2 — جميع ألعاب RTS المنتظرة بفارغ الصبر والتي تُظهر مرونة هذا النوع.

في حين أنه من المحبط أن نشهد تراجع مشاركة Blizzard في نوع RTS، إلا أن هناك عزاء في معرفة أن المطورين الآخرين يتقدمون لملء الفراغ. يبدو مستقبل ألعاب RTS مشرقًا، ويمكن للجماهير أن يتطلعوا إلى مجموعة متنوعة من العناوين التي ستستمر في أسرهم وتحديهم.

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الأسئلة المتكررة

1. هل لا تزال Blizzard ملتزمة بتطوير ألعاب RTS؟

لقد تحول تركيز Blizzard بعيدًا عن نوع RTS في السنوات الأخيرة. بينما أطلقوا نسخة معدلة من Warcraft 3 في عام 2020 وأحدث إصدار لهم، Warcraft Rumble، يتضمن عناصر RTS، فمن الواضح أن اهتمامات الاستوديو الأساسية تكمن في مكان آخر.

2. هل هناك أي ألعاب RTS قادمة بارزة خارج Blizzard؟

قطعاً! شهد نوع RTS انتعاشًا، مع موجة جديدة من المطورين الموهوبين الذين ابتكروا عناوين مثيرة. تشمل بعض الألعاب القادمة البارزة Stormgate، التي تم تطويرها بواسطة مطورين سابقين في Blizzard، وHomeworld 3، وTempest Rising، وSins of a Solar Empire 2.

3. هل أصبحت ألعاب RTS على الأجهزة المحمولة مثل Warcraft Rumble أكثر انتشارًا؟

شهدت ألعاب الهاتف المحمول ارتفاعًا في ألعاب RTS، بما في ذلك الألعاب العرضية للامتيازات الشهيرة مثل Diablo Immortal وHearthstone. في حين أن راحة الألعاب المحمولة لا يمكن إنكارها، فإن ألعاب RTS التقليدية القائمة على الكمبيوتر تستمر في تقديم تجربة غامرة واستراتيجية أكثر.

4. هل ما زال بإمكاني الاستمتاع بألعاب RTS حتى مع تراجع مشاركة Blizzard؟

قطعاً! ومع إحياء هذا النوع من الألعاب، أصبح هناك الكثير من الخيارات المتاحة خارج Blizzard. يمكن لعشاق ألعاب RTS التطلع إلى تجارب متنوعة وجذابة من المطورين الحاليين والقادمين. يظل مستقبل نوع RTS مشرقًا.