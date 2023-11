World of Warcraft تكشف عن قصة ضخمة للتوسعات القادمة

أعلنت Blizzard للتو عن بعض الأخبار المثيرة للاعبي World of Warcraft (WoW) في BlizzCon. من المقرر أن تطلق لعبة MMORPG الشهيرة توسعاتها الثلاثة التالية، والتي ستكون جزءًا من قصة أكبر تسمى World of Warcraft: The Worldsoul Saga. من المقرر إطلاق التوسعة الأولى، التي تحمل عنوان "The War Inside"، في العام المقبل، وتعد بأن تكون إضافة هائلة إلى تقاليد اللعبة.

كشف كريس ميتزن، المدير الإبداعي التنفيذي لسلسلة Warcraft، أن فيلم "The War Inside" هو تتويج لـ 20 عامًا من رواية القصص في WoW، وسيمهد الطريق للسنوات العشرين القادمة من المغامرة. في حين أن التفاصيل المتعلقة بالتوسعتين الثانية والثالثة لا تزال نادرة، إلا أن الإعلان التشويقي يلمح إلى قصة عميقة ومثيرة للاهتمام يمكن للمعجبين أن يتطلعوا إلى استكشافها.

في التوسعات القادمة، سيسافر اللاعبون إلى أزيريوث، وهي مملكة جوفية مليئة بالغموض والخطر. سيتم تقديم مناطق جديدة مثل Azj-kahet وIsle of Dorn وThe Ringing Deeps وHallowfall، إلى جانب ميزات جديدة مثيرة مثل مغامرة البحث عن الكنوز التي تسمى Delves وميزة توحيد الحسابات التي تسمى War Bands. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين توقع زنزانات وغارات جديدة مثيرة.

ستقام إحدى التوسعات، "منتصف الليل"، في "العالم القديم" في أزيروث في منطقة Quel'thalas. لقد غزت قوى الفراغ، مما يهدد بتدمير Sunwell وإغراق العالم في الظلام. الجزء الأخير من Worldsoul Saga، "The Last Titan"، سيعيد اللاعبين إلى Northrend، المكان الأيقوني لتوسعة Wrath of the Lich King، ويكشف النقاب عن مؤامرة كبرى تحيط بالتايتنز ونواياهم.

أصدرت Blizzard أيضًا فيلمًا سينمائيًا مذهلاً يضم Anduin و Thrall، والذي يثير المغامرات القادمة ويلمح إلى حل المعضلة التي خلفها السيف العملاق الذي أسقطه Sargeras في أزيروث.

بينما ينتظر لاعبو WoW هذه التوسعات بفارغ الصبر، فإن التوسعة الحالية، Dragonflight، تستمر في أسر المجتمع، خاصة مع نظام ركوب التنين المبتكر. بينما حصلت اللعبة على تصنيف 7/10 عند الإطلاق بسبب محتوى نهاية اللعبة المحدود، فإن التصحيحات اللاحقة، بما في ذلك التصحيح القادم 10.2: Guardians of the Emerald Dream، تعد بتوسيع تجربة نهاية اللعبة من خلال غارات ومناطق ومهام وعناصر وأحداث جديدة وغيرها من التحديثات.

مستقبل WoW مثير بلا شك، ويمكن للجماهير أن يتوقعوا رحلة ملحمية وغامرة أثناء اجتيازهم التوسعات القادمة في World of Warcraft: The Worldsoul Saga.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيتم إصدار التوسعة الأولى "الحرب في الداخل"؟

من المقرر إطلاق أول توسعة للعبة World of Warcraft: The Worldsoul Saga بعنوان "The War Inside" في العام المقبل.

2. ما هي بعض الميزات الجديدة المقدمة في التوسعات القادمة؟

يمكن للاعبين التطلع إلى استكشاف مناطق جديدة مثل Azj-kahet وIsle of Dorn وThe Ringing Deeps وHallowfall. تتضمن الميزات الجديدة مغامرات البحث عن الكنوز التي تسمى Delves وميزة توحيد الحسابات التي تسمى War Bands.

3. ما هي فكرة التوسعة الثانية "منتصف الليل"؟

التوسعة الثانية، "منتصف الليل"، تجري في "العالم القديم" في أزيروث في Quel'thalas، حيث غزت قوى الفراغ وتهدد بتدمير Sunwell، مما يلقي الظلام على العالم.

4. ما الذي يمكن أن يتوقعه اللاعبون من التوسعة النهائية "The Last Titan"؟

يعيد فيلم "The Last Titan" اللاعبين إلى Northrend، وهو موقع توسعة Wrath of the Lich King. سيكشف اللاعبون عن مؤامرة واسعة تحيط بالعمالقة ونواياهم.

5. هل هناك أي تحديثات قادمة للتوسعة الحالية Dragonflight؟

نعم، التصحيح 10.2: من المقرر إصدار Guardians of the Emerald Dream الأسبوع المقبل وسيتضمن غارة جديدة ومنطقة جديدة ومهام جديدة متنوعة وعناصر وأحداث وتحديثات أخرى لتوسيع محتوى نهاية اللعبة.