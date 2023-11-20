مجموعة أدوات رواد الفضاء في غير محلها: درس في إدارة الحطام الفضائي

خلال مهمة أخيرة لإصلاح لوحة شمسية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، واجه رائدا الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا حادثًا غير متوقع. انزلقت حقيبة أدواتهم من قبضتهم وانجرفت بعيدًا في الفضاء. وفي حين تم اعتبار مجموعة الأدوات منخفضة المخاطر وتركت وراءها، فإنها الآن تجذب الانتباه لأنها تدور حول الأرض، قبل محطة الفضاء الدولية مباشرة.

أصبحت الحقيبة البيضاء الساطعة، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، مشهدا لأولئك الموجودين على الأرض في جنوب المملكة المتحدة. من الساعة 6.24 مساءً إلى 6.34 مساءً مساء الثلاثاء، ستتاح لمراقبي النجوم المحظوظين المسلحين بالمنظار أو التلسكوبات الفرصة لإلقاء نظرة على مجموعة أدوات الانجراف. ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى في 24 نوفمبر بين الساعة 5.30 مساءً و5.41 مساءً.

ولضمان سلامة محطة الفضاء الدولية والأقمار الصناعية، تراقب قوة الفضاء الأمريكية بعناية مسار الحقيبة الضالة. تشير التقديرات إلى أنه سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض في وقت ما بين مارس ويوليو 2024، مما يشكل خطرًا محتملاً على كل من المركبات الفضائية التي يصنعها الإنسان والمركبات الفضائية العاملة.

وهذه الحادثة المؤسفة ليست غير مسبوقة. على مدار تاريخ استكشاف الفضاء، أطلق رواد الفضاء عن غير قصد عناصر مختلفة في الفضاء. في عام 1965، فقد رائد الفضاء ناسا إد وايت قفازًا احتياطيًا أثناء السير في الفضاء، وفي عام 2006، ترك زميله رائد الفضاء بيرس سيلر بطريق الخطأ ملعقة أثناء إصلاح الدرع الحراري. واجهت هايديماري ستيفانيشين بايبر، أول امرأة تقود مهمة سير في الفضاء، محنة مماثلة في نوفمبر 2008 عندما فقدت حقيبة أدواتها أثناء محاولتها إصلاح أجزاء من محطة الفضاء الدولية.

إن وضع الأدوات والمعدات في غير موضعها يسلط الضوء على القلق المتزايد المحيط بالحطام الفضائي. منذ حادثة قفاز إد وايت، تراكمت أكثر من 170 مليون قطعة من الحطام في الفضاء. مع استمرار تزايد وتيرة استكشاف الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، فإن خطر الاصطدامات وتكوين المزيد من الحطام يشكل تحديات كبيرة للمركبات الفضائية والمهمات المستقبلية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل تشكل مجموعة أدوات الانجراف تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية؟

وتقوم قوة الفضاء الأمريكية بمراقبة مجموعة الأدوات بشكل نشط للتأكد من أنها لا تشكل تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية أو الأقمار الصناعية الأخرى.

2. متى ستعود مجموعة أدوات الانجراف إلى الغلاف الجوي للأرض؟

تشير التقديرات إلى أن مجموعة الأدوات ستعود إلى الغلاف الجوي للأرض بين مارس ويوليو 2024.

3. كم عدد قطع الحطام الفضائي الموجودة حاليًا في الفضاء؟

منذ حادثة قفاز إد وايت عام 1965، تراكمت أكثر من 170 مليون قطعة من الحطام في الفضاء.

4. ما هي المخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي؟

يشكل الحطام الفضائي مخاطر كبيرة على المركبات الفضائية العاملة والبعثات المستقبلية. يزيد تراكم الحطام من احتمالية الاصطدامات، مما قد يسبب أضرارًا ويولد المزيد من الحطام.

5- ما هي التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة مسألة الحطام الفضائي؟

تعمل وكالات ومنظمات الفضاء بنشاط على إيجاد حلول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي. ويشمل ذلك تطوير تقنيات لتتبع الحطام، وتنفيذ المبادئ التوجيهية لنشر الأقمار الصناعية بشكل مسؤول، والبحث عن طرق لإزالة الحطام من المدار.

(المصدر: بي بي سي نيوز)