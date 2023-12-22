تأثير BlazBlue Entropy: فترة الوصول المبكر تقترب من نهايتها

من المقرر إصدار لعبة BlazBlue Entropy Effect، لعبة roguelite المرتقبة من 91Act، رسميًا في 31 يناير، مما يمثل نهاية فترة الوصول المبكر لها على الكمبيوتر الشخصي عبر Steam. اللعبة، التي تم إطلاقها في الأصل في 16 أغسطس، أسرت اللاعبين بقصتها الفريدة وطريقة لعبها الغامرة.

في BlazBlue Entropy Effect، يجد اللاعبون أنفسهم في عالم يعاني من جزيئات Entropy، التي تم إطلاقها بعد وقوع زلزال مدمر. يجب على بطل الرواية، وهو أحد المشاركين في مشروع التدريب التوعوي ACE، أن يخوض سلسلة من التحديات والمؤامرات التي ستحدد في النهاية مصير العالم.

أتاحت فترة الوصول المبكر للعبة للاعبين تجربة معاينة للعالم الآسر لـ BlazBlue Entropy Effect مع تقديم تعليقات قيمة للمطورين. وبمساعدة مجتمع الألعاب، تمكنت 91Act من تحسين اللعبة وتحسينها، مما يضمن تجربة مصقولة وممتعة للاعبين عند إصدارها الرسمي.

للاحتفال بتاريخ الإصدار القادم، شاركت 91Act مقطعًا دعائيًا مثيرًا يأخذ اللاعبين إلى عمق أكبر في عالم BlazBlue Entropy Effect الآسر. يعرض المقطع الدعائي صور اللعبة المذهلة والقتال العنيف وسرد القصص المعقد، مما يترك اللاعبين ينتظرون الإصدار الرسمي بفارغ الصبر.

مع اقتراب فترة الوصول المبكر من نهايتها، يمكن لعشاق ألعاب روجلايت والروايات الجذابة أن يتطلعوا إلى الغوص في عالم BlazBlue Entropy Effect الغامر. ومع إصدارها في 31 يناير، ستتاح للاعبي الكمبيوتر الشخصي فرصة الشروع في مغامرة مثيرة وتشكيل مصير البشرية. استعد للانضمام إلى المعركة ضد القوة المفسدة لجزيئات الإنتروبيا واكشف عن المؤامرات التي تكمن داخل Sky's City. BlazBlue Entropy Effect جاهز لاختبار وعيك وتحديد مصير العالم.