Blackstar تكشف النقاب عن سلسلة MKIII من مضخمات الصوت الأنبوبية HT Venue المزودة بتقنية CabRig

أصدرت Blackstar Amplification مؤخرًا الجيل الثالث من سلسلة مضخمات الصوت الأنبوبية HT Venue، المعروفة باسم MKIII. تشتمل هذه السلسلة الجديدة على تقنية CabRig الموجودة في مجموعة St. James وAmped، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لكل من الاستوديو والمسرح. يتوفر تحديث MKIII في عدة نماذج، بما في ذلك رؤوس HT Club بقدرة 50 وات ورؤوس مسرح HT بقدرة 100 وات، ومضخمات الصوت المجمعة 1×12 و2×12، ومجموعة HT Club بقدرة 40 وات.

إحدى الميزات الرئيسية لمضخمات MKIII هي تقنية CabRig، التي تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات محاكاة مكبر الصوت والخزانة والميكروفون والغرفة. يمكن استخدام مخرجات CabRig في وضع الاستعداد، مما يتيح التسجيل المباشر في المكتب أو DAW. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المضخمات مع أنابيب الطاقة EL34 وأنابيب المضخم ECC83، على الرغم من أن المستخدمين لديهم خيار استبدالها بـ 6L6s إذا رغبوا في ذلك.

تتميز موديلات MKIII أيضًا بتردد رقمي مُعاد تصميمه مع مفاتيح الظلام والضوء، مما يوفر نغمات تردد مختلفة على طراز الغرفة واللوحة. تتضمن اللوحة الأمامية مجموعة شاملة من عناصر التحكم وخيارات EQ لتلبية أنماط اللعب المختلفة. توفر ميزة Blackstar's ISF (ميزة الشكل اللانهائي) صوت EQ عالميًا للسرعة الزائدة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين لهجات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. تحتوي كل قناة على وضعين قابلين للتبديل.

علاوة على ذلك، تتضمن سلسلة MKIII مفتاحًا لتقليل الطاقة، مما يسمح للمستخدمين بتقليل خرج الأمبيرات إلى 10% من الحد الأقصى. وهذا يجعلها مناسبة لمختلف البيئات والأنماط. توفر مضخمات MKIII أيضًا حلقات تأثيرات، ومخرجات XLR وسماعات الرأس محسنة، وخيار استخدام برنامج Architect لإجراء تعديلات صوتية عميقة.

سلسلة HT Venue MKIII الجديدة متاحة للطلب المسبق الآن. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة Blackstar Amps.

مصادر:

– تضخيم Blackstar (بدون عنوان URL)