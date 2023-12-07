استكشاف الأعماق: المكافآت والغنائم في Blackfathom Madness Raid

في موسم الاكتشاف، تقدم World of Warcraft Classic تطورًا فريدًا للعبة Blackfathom Deeps Dungeon المألوفة. الآن بعد أن تحولوا إلى Blackfathom Madness Raid، سيواجه اللاعبون التحدي المتمثل في التغلب على سبعة زعماء هائلين والتغلب على العقبات المختلفة. في حين أن الصعوبة قد تكون عالية، إلا أن المكافآت التي تنتظر المغامرين الشجعان وفيرة. انطلق في هذا المسعى المثير بدءًا من المستوى 25 فصاعدًا في المرحلة الأولى، واكتشف الكنوز التي يمكنك المطالبة بها لنفسك.
مكافآت المهام أثناء الغارة
تصاحب Blackfathom Madness Raid العديد من المهام التي تعطي مكافآت وفيرة عند الانتهاء. سواء كنت تقاتل من أجل الحشد أو التحالف، يمكنك الحصول على عناصر قيمة من خلال المشاركة في هذه المهام. اكتشف المكافآت الجذابة التي هي في متناول يدك:
- مجموعة قماش توايلايت إنفوكر
- مجموعة الجلود الشفق العنصري
- مجموعة جلدية توايلايت سلاير
- مجموعة بريد الشفق المنتقم
تتميز مجموعة الدروع هذه بمجموعتين وثلاث قطع، مما يزيد من الضرر والشفاء من التعويذات والتأثيرات السحرية. عزز قوتك بزيادة قدرها 9% وحسّن فرصتك في الضرب بالتعاويذ والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1%.
مع هيكل مماثل مكون من قطعتين وثلاث قطع، تعمل هذه المجموعة الجلدية على تعزيز الضرر والشفاء من التعويذات والتأثيرات السحرية بنسبة تصل إلى 12%. قم بتعزيز البث الإملائي الخاص بك وزيادة فرصتك في الإصابة بالتعويذات والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1٪.
قم بترقية مهاراتك مع هذه المجموعة الجلدية، مما يوفر +12 قوة هجوم في المكافأة المكونة من قطعتين. قم بتعزيز فرصتك في الضرب بالتعويذات والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1% عند ارتداء المجموعة الكاملة المكونة من ثلاث قطع.
جهز نفسك بمجموعة البريد هذه لتحصل على +12 قوة هجوم بقطعتين. أطلق العنان لقدراتك من خلال زيادة فرصتك في الضرب بالتعاويذ والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1% عند ارتداء القطع الثلاث.
قطرات غنائم الزعيم الإضافية
بالإضافة إلى مجموعات دروع Twilight المرغوبة، كن على اطلاع بالعناصر الحصرية الأخرى التي تصل من الزعماء داخل Blackfathom Madness Raid. تعد هذه القطرات الخاصة بقوة ومزايا إضافية لأولئك المحظوظين بما يكفي للحصول عليها. كن يقظًا واستكشف كل زاوية لاكتشاف هذه الكنوز المخفية.
دع جنون Blackfathom Deeps يتكشف بينما تتعمق في الغارة، وتواجه أصعب الخصوم وتحصل على مكافآت رائعة. جهز نفسك للتحدي واحتضن الأعماق المجهولة لتصبح بطلاً حقيقيًا في World of Warcraft Classic: Season of Discovery.
المصدر: Wowhead