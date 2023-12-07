استكشاف الأعماق: المكافآت والغنائم في Blackfathom Madness Raid

تصاحب Blackfathom Madness Raid العديد من المهام التي تعطي مكافآت وفيرة عند الانتهاء. سواء كنت تقاتل من أجل الحشد أو التحالف، يمكنك الحصول على عناصر قيمة من خلال المشاركة في هذه المهام. اكتشف المكافآت الجذابة التي هي في متناول يدك:

مجموعة قماش توايلايت إنفوكر

تتميز مجموعة الدروع هذه بمجموعتين وثلاث قطع، مما يزيد من الضرر والشفاء من التعويذات والتأثيرات السحرية. عزز قوتك بزيادة قدرها 9% وحسّن فرصتك في الضرب بالتعاويذ والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1%.

مجموعة الجلود الشفق العنصري

مع هيكل مماثل مكون من قطعتين وثلاث قطع، تعمل هذه المجموعة الجلدية على تعزيز الضرر والشفاء من التعويذات والتأثيرات السحرية بنسبة تصل إلى 12%. قم بتعزيز البث الإملائي الخاص بك وزيادة فرصتك في الإصابة بالتعويذات والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1٪.

مجموعة جلدية توايلايت سلاير

قم بترقية مهاراتك مع هذه المجموعة الجلدية، مما يوفر +12 قوة هجوم في المكافأة المكونة من قطعتين. قم بتعزيز فرصتك في الضرب بالتعويذات والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1% عند ارتداء المجموعة الكاملة المكونة من ثلاث قطع.

مجموعة بريد الشفق المنتقم

جهز نفسك بمجموعة البريد هذه لتحصل على +12 قوة هجوم بقطعتين. أطلق العنان لقدراتك من خلال زيادة فرصتك في الضرب بالتعاويذ والهجمات بعيدة المدى والهجمات المشاجرة بنسبة 1% عند ارتداء القطع الثلاث.