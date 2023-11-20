لماذا تعد لعبة Mario + Rabbids Sparks of Hope لعبة لا ينبغي أن تفوتها على Nintendo Switch

إذا كنت مالك Nintendo Switch ومحبًا لسلسلة Super Mario، فهناك صفقة على حدث Amazon Black Friday لن ترغب في تفويتها. Mario + Rabbids Sparks of Hope، الجزء الثاني للعبة Mario + Rabbids Kingdom Battle الشهيرة، مخفض حاليًا بنسبة هائلة تصل إلى 75%. بدلاً من سعرها الأصلي البالغ 60 دولارًا، يمكنك الآن الحصول على هذه اللعبة مقابل 15 دولارًا في المتناول بشكل لا يصدق. ولكن هنا تكمن المشكلة – قد لا يستمر هذا العرض المذهل طويلاً، لذا من المهم التصرف بسرعة إذا كنت تنوي الحصول على جوهرة Nintendo Switch هذه.

تغامر Mario + Rabbids Sparks of Hope بما يتجاوز سلسلة Mario التقليدية من خلال التعاون مع Rabbids من Ubisoft في لعبة تكتيكية تعتمد على الأدوار. لقد ولت المعارك القائمة على الشبكة الثابتة، مما يفسح المجال لنظام قتال أكثر ديناميكية يركز على الاستكشاف وتطوير الشخصية. بقيادة ماريو وأصدقائه، يشرع اللاعبون في مهمة لإحباط القوة الشريرة الشائنة المعروفة باسم Cursa. إلى جانب القصة الرئيسية، تقدم اللعبة عددًا كبيرًا من الأنشطة الإضافية، بما في ذلك تحديات جمع العملات المعدنية وألعاب الصيد الصغيرة، مما يضمن ساعات من الترفيه.

تدور آلية اللعب الرئيسية في Mario + Rabbids Sparks of Hope حول Sparks، وهي مخلوقات نجمية رائعة تنقذها أثناء مغامرتك. يمكن لكل شخصية تجهيز اثنتين من الشرارات، كل منها توفر مهارات نشطة وسلبية فريدة يمكن ترقيتها بمرور الوقت. لتحسين أداء فريقك، سيكون دليلنا الشامل حول أفضل السباركس وكيفية الحصول عليها مصدرًا لا يقدر بثمن. سواء كنت تلعب في المنزل أو أثناء التنقل باستخدام جهاز Nintendo Switch، أصبح تعزيز قدرات فريقك في متناول اليد الآن.

لا تفوت صفقة الجمعة السوداء من أمازون على لعبة Mario + Rabbids Sparks of Hope. مع خصم هائل قدره 45 دولارًا، يمكنك الآن امتلاك لعبة التكتيكات الجذابة هذه مقابل 15 دولارًا فقط. ومع ذلك، تصرف بسرعة لأن مدة هذا العرض لا تزال غير مؤكدة. لا تتردد في تأمين نسختك والبدء في مغامرة لا تُنسى مع ماريو ورفاقه الغريبين.

أسئلة وأجوبة:



س: ما هو الخصم الخاص بـ Mario + Rabbids Sparks of Hope في الجمعة السوداء في أمازون؟



ج: تم خصم اللعبة حاليًا بنسبة 75%، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 15 دولارًا فقط من تكلفتها الأصلية البالغة 60 دولارًا.

س: هل لعبة Mario + Rabbids Sparks of Hope هي لعبة تكتيكية تعتمد على تبادل الأدوار؟



ج: نعم هو كذلك. تجمع اللعبة بين عناصر من امتياز Super Mario وUbisoft's Rabbids بأسلوب لعب تكتيكي قائم على الأدوار.

س: هل يمكن ترقية الشرارات الموجودة في اللعبة؟



ج: نعم، يمكن لكل شخصية تجهيز اثنتين من الشرارات، ويمكن ترقيتهما بمرور الوقت باستخدام المهارات النشطة والسلبية الفريدة.