آمال جديدة للاعبين: تقدم عروض الجمعة السوداء خصومات هائلة على الألعاب الشهيرة

الوقت الأكثر توقعًا في العام للاعبين هنا: الجمعة السوداء! هذا العام، يمكن للاعبين التطلع إلى خصومات هائلة على الألعاب الشهيرة عبر منصات مختلفة. بدءًا من عناوين AAA وحتى الألعاب المستقلة، هناك ما يستمتع به الجميع.

إحدى الصفقات المميزة في Black Friday هي خصم 50% على EA Sports FC 24 Standard Edition. تقدم لعبة كرة القدم هذه التي نالت استحسانًا كبيرًا طريقة لعب واقعية ومرئيات مذهلة، مما يضمن تجربة لعب غامرة. مع تخفيضات الجمعة السوداء، يمكن للاعبين الآن الحصول على هذه اللعبة بسعر منافس.

تعد NBA 2K24 Kobe Bryant Edition لـ Xbox Series X|S صفقة مثيرة أخرى تستحق الذكر. تشيد لعبة كرة السلة هذه بالأسطورة كوبي براينت وتقدم تجربة لعب جذابة. مع خصم 50%، يمكن لعشاق هذه الرياضة الآن الدخول إلى الملعب الافتراضي وتحدي مهاراتهم بسعر لا يهزم.

لمحبي ألعاب القتال المليئة بالإثارة، يجب أن تمتلك لعبة Mortal Kombat 13. تتميز هذه اللعبة بمعارك ضارية ووفيات مروعة وقائمة متنوعة من المقاتلين الأيقونيين. تقدم تخفيضات الجمعة السوداء خصمًا هائلاً بنسبة 30%، مما يجعلها الوقت المثالي للانضمام إلى عالم Mortal Kombat.

يمكن لعشاق ألعاب تقمص الأدوار أن يبتهجوا أيضًا مع Assassin's Creed Mirage – الإصدار القياسي المتوفر بخصم 20%. تأخذ مغامرة العالم المفتوح هذه اللاعبين في رحلة عبر الحضارات القديمة، حيث تمزج بين التاريخ والحركة بسلاسة. بفضل قصتها الجذابة وصورها المذهلة، تعد Assassin's Creed Mirage لعبة لا ينبغي تفويتها، خاصة عند هذا السعر الرائع.

أسئلة مكررة:

1. هل هذه الصفقات متاحة للتنزيل الرقمي أو النسخ المادية؟

معظم الصفقات المذكورة متاحة للتنزيل الرقمي والنسخ المادية. ومع ذلك، من الجيد دائمًا مراجعة بائع التجزئة أو النظام الأساسي المحدد للتأكيد.

2. هل يمكنني شراء هذه الألعاب بهذه الأسعار المخفضة بعد الجمعة السوداء؟

عادةً ما تكون عروض الجمعة السوداء محدودة المدة، لكن بعض الخصومات قد تمتد إلى ما بعد اليوم نفسه. من الأفضل مراجعة بائع التجزئة أو النظام الأساسي للحصول على تفاصيل محددة.

3. هل هذه الألعاب متاحة لمنصات متعددة؟

نعم، العديد من الألعاب المذكورة متاحة لمنصات متعددة، بما في ذلك Xbox وPlayStation والكمبيوتر الشخصي. ومع ذلك، من المهم التحقق من متطلبات النظام الأساسي المحددة قبل إجراء عملية الشراء.

مع توفر هذه الخصومات المثيرة، الآن هو الوقت المثالي لتوسيع مكتبة الألعاب الخاصة بك أو تجربة ألعاب جديدة. سواء كنت من محبي الرياضة، أو عاشقًا لألعاب المغامرات والحركة، أو لاعبًا مخصصًا لألعاب تقمص الأدوار، فهناك صفقة تنتظرك في الجمعة السوداء.