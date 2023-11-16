هواتف Google Pixel غير المؤمنة معروضة للبيع في وقت مبكر من الجمعة السوداء: قم بترقية هاتفك دون عقود

هل تتطلع إلى ترقية هاتفك ولكنك ترغب في تجنب عقود الناقل الطويلة؟ لا تنظر إلى أبعد من بيع الجمعة السوداء المبكر على هواتف Google Pixel غير المؤمنة في أمازون. يتيح لك هذا البيع الحصول على أحد أفضل هواتف Android المتوفرة في السوق مع توفير ما يصل إلى 400 دولار. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن فتح خط جديد أو التداول بجهازك القديم. الصفقات متاحة أيضًا مباشرةً على متجر Google.

هل مبيعات الجمعة السوداء المبكرة تستحق العناء؟ بينما يبدأ تجار التجزئة مبيعات "الجمعة السوداء" في وقت مبكر من عيد الهالوين، إلا أن جودة الصفقات يمكن أن تختلف. ومع ذلك، مع تقدم شهر نوفمبر، فإن العديد من الصفقات تتساوى مع الخصومات الكبيرة التي ستجدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر. لذلك، من الجدير بالتأكيد مراقبة هذه المبيعات المبكرة. تحقق من أفضل عروض الجمعة السوداء التي وجدناها!

أحد الخيارات البارزة في هذا البيع هو Google Pixel 8 Pro، النموذج الرئيسي الحالي. تم خصمه إلى 859 دولارًا من سعره الأصلي البالغ 1,059 دولارًا. على الرغم من أن كاميرات Pixel 8 Pro واجهت بعض المشكلات المبكرة وفقًا لأندرو لانكسون من CNET، إلا أن Pixel 8 يقدم تجربة أفضل بشكل عام. يمكنك الآن الحصول على Pixel 8 مقابل 549 دولارًا بدلاً من 600 دولار.

إذا كنت تقوم بالترقية من هاتف قديم، فإن تشكيلة Pixel 7 تعد خيارًا رائعًا. يتوفر هاتف Pixel 6.7 Pro الأكبر مقاس 7 بوصة مقابل 649 دولارًا (899 دولارًا في الأصل)، بينما يبلغ سعر هاتف Pixel 6.3 مقاس 7 بوصة 449 دولارًا. بالنسبة للميزانية، يتوفر هاتف Pixel 7A أيضًا للبيع بسعر 374 دولارًا بدلاً من 499 دولارًا.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول إلى عالم الأجهزة القابلة للطي، تقدم جوجل خصمًا على جهاز Pixel Fold اللوحي والهواتف الهجينة. على الرغم من أنه الجيل الأول القابل للطي من Google وقد لا يتطابق مع Samsung Z Fold 5، إلا أنه يوفر نقطة دخول رائعة لأولئك الموجودين في نظام Google البيئي. ومع خصم كبير قدره 400 دولار، فهذه صفقة تستحق النظر فيها.

لا تنس التحقق من مجموعة الألوان وخيارات التكوين المتوفرة في هذا التخفيض، بالإضافة إلى الحافظات المتوفرة لحماية جهازك الجديد. إذا لم يكن Google Pixel مناسبًا لك، فتأكد من استكشاف عروض هواتف Black Friday الأخرى. قم بترقية هاتفك، واستمتع بحرية الجهاز غير المؤمّن، ووفر المال في هذه العملية!