عروض الجمعة السوداء لوحدة معالجة الرسومات: توفير كبير على بطاقات الرسومات لجهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب

يمكن أن يكون شراء واحدة من أفضل بطاقات الرسومات مسعى مكلفًا، لكن الجمعة السوداء توفر فرصًا مثيرة لترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك المخصص للألعاب مع توفير بعض المال. على الرغم من أنك قد لا تجد صفقات مبهرة للغاية على أحدث وأكبر وحدات معالجة الرسومات مثل RTX 4080، إلا أنه لا تزال هناك خصومات كبيرة متاحة إذا كنت تعرف أين تبحث.

متى تبدأ عروض GPU الخاصة بالجمعة السوداء؟

ستكون الجمعة السوداء 2023 في 24 نوفمبر، لكن العديد من تجار التجزئة قد بدأوا بالفعل مبيعاتهم أو سيبدأون قبل 24 نوفمبر. على سبيل المثال، تنطلق فعالية الجمعة السوداء في أمازون في 17 نوفمبر، مما يتيح لك متسعًا من الوقت للحصول على صفقة رائعة على وحدات معالجة الرسومات على مدار الأسبوع.

عروض GPU المبكرة للجمعة السوداء

إذا كنت بحاجة إلى بطاقة رسومات الآن، فهناك بالفعل العديد من الخيارات المعروضة للبيع. على الرغم من أن الأسعار لن تنخفض إلى النصف، إلا أن هذه الصفقات ستجعل بطاقات الرسومات في متناول الجميع. يقدم كل من Newegg وAmazon حاليًا خصومات على بطاقات الرسومات المحددة.

ماذا عن سايبر الاثنين؟

يتبع Cyber ​​Monday الجمعة السوداء في 27 نوفمبر، وهي أيضًا فرصة ممتازة للعثور على صفقات GPU. في السنوات الأخيرة، تم دمج Cyber ​​Monday مع Black Friday، مما أدى إلى فترة ممتدة من الخصومات والمبيعات.

أفضل عروض GPU الجمعة السوداء – ما يمكن توقعه في عام 2023

مع اقتراب الجمعة السوداء، نتوقع طرح عدد كبير من بطاقات الرسومات للبيع. على الرغم من أن بطاقات الرسومات قد لا تحصل على نفس الخصومات الكبيرة التي تحصل عليها الأجهزة الأخرى، إلا أنه لا يزال بإمكانك توقع خصومات مناسبة عبر نقاط سعرية مختلفة. ويمكن توقع توفير ما يصل إلى 10-20%، وهو ما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للبطاقات المتطورة مثل RTX 4080.

نصائح للتسوق عروض GPU الجمعة السوداء

حدد الميزانية: حدد ميزانيتك لبطاقة الرسومات قبل الخوض في المبيعات. لا تشعر بالضغط لتبذير الخيارات الأكثر تكلفة؛ حتى البطاقات ذات الأسعار المنخفضة يمكن أن توفر تجربة لعب ممتازة. VRAM مهمة: انتبه إلى مقدار VRAM (ذاكرة الفيديو) التي توفرها بطاقة الرسومات، لأنها تؤثر على أداء الألعاب، خاصة بالنسبة للعناوين الأحدث والأكثر طلبًا. كن صادقًا مع نفسك: فكر في عادات الألعاب لديك وأنواع الألعاب التي تستمتع بلعبها. إذا كنت تلعب بشكل أساسي ألعاب الرياضات الإلكترونية، فقد لا تحتاج إلى أقوى وأغلى بطاقة رسومات متاحة.

مع وضع هذه النصائح في الاعتبار، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عروض Black Friday GPU والعثور على بطاقة الرسومات المثالية لاحتياجات الألعاب الخاصة بك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني توقع تخفيضات كبيرة على أحدث وحدات معالجة الرسومات مثل RTX 4080؟

في حين أن الصفقات المبهرجة للغاية على أحدث وحدات معالجة الرسومات قد تكون نادرة، فلا يزال بإمكانك العثور على خصومات تخفض مبلغًا يتراوح بين 100 إلى 200 دولار من السعر المطلوب الباهظ للبطاقات المتطورة.

2. متى تبدأ الجمعة السوداء؟

تصادف الجمعة السوداء 2023 يوم 24 نوفمبر، لكن العديد من تجار التجزئة يبدأون مبيعاتهم قبل هذا التاريخ، وبعضهم في وقت مبكر من 17 نوفمبر.

3. هل هناك أي صفقات GPU متاحة قبل الجمعة السوداء؟

نعم، يقدم بعض تجار التجزئة بالفعل عروضًا مبكرة لوحدة معالجة الرسومات، مما يوفر خصومات على بطاقات رسومات محددة. ترقب هذه الصفقات إذا كنت بحاجة إلى بطاقة رسوميات على الفور.

4. هل يعد Cyber ​​Monday وقتًا مناسبًا للعثور على صفقات GPU؟

نعم، يعد Cyber ​​Monday يومًا ممتازًا للعثور على صفقات GPU، مع خصومات متاحة عبر العديد من تجار التجزئة.

5. ما المبلغ الذي يمكنني أن أتوقع توفيره على بطاقة الرسومات خلال الجمعة السوداء؟

على الرغم من أن التوفير الدقيق يمكن أن يختلف، يمكنك توقع تخفيضات تبلغ حوالي 10-20% على بطاقات الرسومات عبر نقاط أسعار مختلفة.

6. ما الذي يجب علي مراعاته عند التسوق لشراء بطاقة رسوميات خلال الجمعة السوداء؟

يجب أن تؤثر قيود الميزانية وسعة VRAM وتفضيلات الألعاب الخاصة بك في عملية اتخاذ القرار عند التسوق لشراء بطاقة رسوميات خلال الجمعة السوداء.