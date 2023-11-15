استكشاف أفضل العروض اليومية لعشاق التكنولوجيا

هل تبحث عن أفضل العروض على الأدوات التقنية؟ لا مزيد من البحث! لقد قمنا بتجميع بعض العروض الأكثر إثارة وبأسعار معقولة المتاحة الآن. سواء كنت من محبي PlayStation، أو من محبي Nintendo Switch، أو من عشاق شاشات الألعاب، أو ببساطة في حاجة إلى كرسي جديد، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

حزم وحدة التحكم PS5 Slim

أصدرت أمازون للتو صفقة مذهلة لأولئك الذين يتوقون إلى وحدة تحكم PlayStation 5 الأحدث والأكثر أناقة. اختر بين حزمة PS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2 أو حزمة PS5 Slim Disc Edition Call of Duty: Modern Warfare 3، وكلاهما بسعر معقول يبلغ 499.99 دولارًا. جهاز PS5 Slim أصغر بنسبة 30% وأخف وزنًا بنسبة 18% من الجهاز الأصلي، مما يجعله إضافة مثالية لإعداد الألعاب لديك.

نينتندو سويتش OLED مع بطاقة الهدايا الإلكترونية الإضافية من Dell

تقدم Dell صفقة رائعة لمحبي Nintendo Switch. قم بشراء وحدة تحكم الألعاب Nintendo Switch OLED مع Joy-Cons البيضاء، واحصل على بطاقة هدايا ترويجية من Dell بقيمة 75 دولارًا أمريكيًا. استخدم بطاقة الهدايا لتحسين تجربة الألعاب الخاصة بك من خلال الملحقات أو الألعاب الجديدة.

شاشة الألعاب Samsung Odyssey OLED G9

جهز نفسك لتجربة ألعاب غامرة مع شاشة الألعاب Samsung Odyssey OLED G9. مع خصم مذهل قدره 500 دولار، يبلغ سعر الشاشة الرئيسية مقاس 49 بوصة الآن 1,099.99 دولارًا فقط على أمازون. تضمن لوحة OLED ذات النقاط الكمومية (QD)، المعروفة بجودة صورة HDR التي لا مثيل لها، ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات مذهلة.

كراسي الألعاب Secretlab TITAN Evo

قم بترقية إعداد الألعاب الخاص بك باستخدام كرسي الألعاب Secretlab TITAN Evo. استمتع بخصم يصل إلى 100 دولار خلال تخفيضات Secretlab Black Friday الرسمية. مع مجموعة متنوعة من الأحجام والخيارات القابلة للتخصيص، بما في ذلك التنجيد المتميز ووسائد الإسفنج الذكي، يضمن TITAN Evo أقصى درجات الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ديوراما ليجو ستار وورز ديث ستار ترينش رن

نداء لجميع محبي Star Wars وعشاق LEGO! تقدم أمازون خصمًا كبيرًا على مجموعة ديوراما LEGO Star Wars Death Star Trench Run. أعد إنشاء مشهد الخندق الشهير من ستار وورز: أمل جديد مع هذه المجموعة المكونة من 665 قطعة طوب. احصل عليه الآن مقابل 46.99 دولارًا فقط.

شاشة الألعاب سامسونج أوديسي نيو جي 7 4 كيه ميني إل إي دي كيو إل إي دي

استمتع بتجربة مستقبل الألعاب مع شاشة الألعاب Samsung Odyssey Neo G7 مقاس 43 بوصة 4K Mini-LED QLED. استمتع بخصم رائع بقيمة 500 دولار خلال الجمعة السوداء، حيث أن الشاشة متاحة الآن مقابل 499.99 دولارًا فقط. بفضل لوحة النقاط الكمومية Mini-LED، توفر هذه الشاشة تجربة ألعاب غامرة بسعر في المتناول.

وحدات تحكم سوني DualSense

استفد من عرض سوني المحدود المدة وقم بترقية ملحقات الألعاب الخاصة بك. لهذا الأسبوع فقط، قامت شركة Sony بتخفيض سعر وحدات التحكم DualSense الخاصة بها إلى 49.99 دولارًا لكل منها. اختر من بين مجموعة من الألوان النابضة بالحياة واستمتع باللعب المحسّن على جهاز PlayStation 5 الخاص بك.

تلفزيون سوني برافيا XR A90J 4K OLED الذكي

تقدم لك تخفيضات الجمعة السوداء المبكرة من Walmart صفقة رائعة على تلفزيون Sony Bravia XR A65J 90K OLED الذكي مقاس 4 بوصة. بسعر 1,398.00 دولارًا فقط، كان هذا التلفزيون هو الطراز الأفضل من سوني في عام 2021. دلّل نفسك بصور مذهلة وترفيه غامر مع تلفزيون OLED المتطور هذا.

2021 أبل آيباد 10.2 بوصة 64 جيجابايت

تقدم أمازون سعرًا مخفضًا قدره 249 دولارًا لجهاز Apple iPad 2021 بوصة لعام 10.2 بسعة تخزين 64 جيجابايت. سواء كنت تستخدمه للعمل أو الترفيه أو الإبداع، فإن جهاز iPad هذا يوفر تجربة مستخدم سلسة وممتعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل هذه العروض متاحة لفترة محدودة فقط؟

نعم، معظم هذه الصفقات محدودة المدة أو جزء من فعاليات التخفيضات الخاصة. نوصي بالاستيلاء عليها أثناء استمرارها.

2. هل هذه الصفقات متاحة دوليا؟

قد يختلف التوفر حسب موقعك. من الأفضل مراجعة تجار التجزئة المعنيين لمعرفة خيارات وتفاصيل الشحن الدولي.

3. هل يمكنني الجمع بين هذه العروض والخصومات أو العروض الترويجية الأخرى؟

في بعض الحالات، قد تتمكن من الجمع بين الصفقات أو العروض الترويجية، ولكن من الجيد دائمًا التحقق من الشروط والأحكام التي يقدمها البائع.

4. كيف يمكنني البقاء على اطلاع بأحدث العروض التقنية؟

للبقاء على اطلاع بأحدث الصفقات التقنية، تأكد من متابعة مواقع أخبار التكنولوجيا ذات السمعة الطيبة، والاشتراك في النشرات الإخبارية من تجار التجزئة المفضلين لديك، ومراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الإعلانات.

يرجى ملاحظة أن الأسعار والتوافر عرضة للتغيير، لذا تأكد من مراجعة موقع الويب الخاص بتاجر التجزئة للحصول على أحدث المعلومات.