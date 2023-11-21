Withings ScanWatch: صفقة مخفضة على ساعة ذكية هجينة متعددة الاستخدامات

يقترب يوم الجمعة السوداء وCyber ​​Monday، حاملين معهم موجة من الصفقات المثيرة. ومن بين هذه الصفقات عرض رائع على Withings ScanWatch، مما يجعل واحدة من أفضل الساعات الذكية الهجينة في متناول الجميع. يقدم تجار التجزئة مثل Amazon وBest Buy حاليًا ساعة ScanWatch بخصم 20%، مما يخفض سعرها إلى 224.95 دولارًا.

على الرغم من إصدار ScanWatch 2 الأكثر تقدمًا، تظل ScanWatch الأصلية خيارًا استثنائيًا للأفراد الذين يسعون إلى مراقبة صحتهم دون المساس بالأناقة. تتميز ساعة ScanWatch بمجموعة من الميزات، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وتتبع النشاط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأوضاع التمرين المختلفة، وقراءة تخطيط القلب. ومع وجود شاشة PMOLED صغيرة في الأعلى، يمكن للمستخدمين بسهولة عرض إحصائياتهم الصحية ووظائف التحكم مثل المنبهات والمؤقتات. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح عمر البطارية بين أسبوعين إلى شهر كامل بشحنة واحدة، وهي ميزة جديرة بالملاحظة لهذه الساعة الذكية الهجينة.

تم إطلاق Withings ScanWatch لأول مرة في عام 2020، وهي متاحة بحجم 38 ملم و42 ملم. سواء اخترت الطراز الأصغر أو الأكبر، فسيظل الخصم ساريًا، مما يؤدي إلى توفير يتراوح بين 55 دولارًا و75 دولارًا. في حين أن كلا الخيارين بالأبيض والأسود متاحان بسهولة عبر تجار التجزئة، يبدو أن الطلب على الطراز الأسود مرتفع بشكل خاص، خاصة على أمازون.

إذا كنت تفكر في شراء ScanWatch، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. بفضل ميزات التتبع الصحي الشاملة والتصميم الأنيق، تواصل Withings ScanWatch الحصول على تقييمات إيجابية وتظل خيارًا شائعًا بين المستخدمين. استفد من هذه الصفقة المخفضة واستثمر في ساعة ذكية هجينة متعددة الاستخدامات تعطي الأولوية لرفاهيتك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما الذي يجعل Withings ScanWatch مميزًا؟

تميز Withings ScanWatch نفسها بمزيجها من ميزات تتبع الصحة والتصميم الأنيق، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المستخدمين.

ما هي الميزات الرئيسية لـ Withings ScanWatch؟

توفر ساعة ScanWatch مجموعة من الميزات، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وتتبع النشاط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأوضاع التمرين المختلفة، وقراءة تخطيط القلب. كما أن لديها شاشة PMOLED صغيرة لعرض الإحصائيات والتحكم في الوظائف.

ما هو عمر البطارية في ScanWatch؟

يمكن أن تدوم بطارية ScanWatch في أي مكان من أسبوعين إلى شهر كامل بشحنة واحدة، مما يوفر للمستخدمين استخدامًا ممتدًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

هل تتوفر ساعة Withings ScanWatch بأحجام مختلفة؟

نعم، تتوفر ساعة ScanWatch بحجمين 38 ملم و42 ملم، مما يتيح للمستخدمين خيار اختيار الحجم الذي يناسب تفضيلاتهم.

أين يمكنني شراء Withings ScanWatch بسعر مخفض؟

يقدم تجار التجزئة مثل Amazon وBest Buy حاليًا Withings ScanWatch بخصم 20%، مما يجعلها في متناول المشترين المهتمين.