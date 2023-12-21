أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا يقدمون مشروع قانون لإصلاح قوانين الماريجوانا

يبذل المشرعون في ولاية بنسلفانيا جهودًا مشتركة من الحزبين لإلغاء تجريم الماريجوانا في الولاية. يخطط أعضاء مجلس الشيوخ شريف ستريت وكاميرا بارتولوتا لإعادة تقديم مشروع قانون من الجلسة الماضية من شأنه أن يخفض تصنيف الحيازة البسيطة للماريجوانا من جريمة جنحة إلى جريمة مدنية. ومن شأن التشريع المقترح أن يزيل إمكانية السجن ويستبدله بغرامات مالية.

وبموجب اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ، فإن عقوبة حيازة الماريجوانا ستكون غرامة قدرها 25 دولارًا، في حين أن غرامة استهلاك القنب في الأماكن العامة ستكون 100 دولار. ويقول المشرعون إن التجريم الحالي للقنب الترفيهي غير عادل وغير مناسب، خاصة وأن الماريجوانا الطبية قانونية في الولاية.

تسلط مذكرة الرعاية المشتركة، التي وزعتها ستريت وبارتولوتا، الضوء على الحاجة إلى التوقف عن إثقال كاهل سكان بنسلفانيا العاديين بجرائم حيازة بسيطة، والتي يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على قدرتهم على العثور على عمل، وتأمين السكن، والحصول على رعاية الأطفال.

في حين أن بيتسبرغ وفيلادلفيا وإيري قد نفذت بالفعل قوانين إلغاء التجريم على المستوى المحلي، فإن هذه التغييرات لا تؤثر على قانون الولاية. ولذلك، فإن التشريع المقترح سيوفر حلاً شاملاً لمعالجة هذه القضية على مستوى الولاية.

على الرغم من أن الجمهوريين عارضوا تاريخياً إصلاح الماريجوانا، إلا أن هناك أمل في تغيير هذه الجلسة التشريعية. ويسيطر الديمقراطيون الآن على مجلس النواب، ويدعم الحاكم الديمقراطي التشريع، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لتمرير الإصلاحات.

بالإضافة إلى إلغاء التجريم، أعرب السيناتور ستريت أيضًا عن دعمه لتشريع أوسع نطاقًا مع التركيز على العدالة الاجتماعية. ويشدد على أهمية ضمان حصول المجتمعات المهمشة على فرص متساوية للمشاركة في صناعة القنب المزدهرة.

كما قدم مشرعون آخرون مشاريع قوانين لمعالجة قضايا محددة تتعلق بتشريع الماريجوانا، بما في ذلك حماية حقوق السلاح لمستهلكي القنب وتنفيذ برنامج قوي للمساواة.

تأتي الجهود المبذولة لإصلاح قوانين الماريجوانا في ولاية بنسلفانيا في الوقت الذي قامت فيه ولايات مجاورة مثل نيوجيرسي ونيويورك وأوهايو بتشريع القنب، مما يترك ولاية بنسلفانيا معرضة لخطر التخلف عن الركب فيما يتعلق بسياسة القنب.

ويبقى أن نرى كيف سيتقدم التشريع المقترح خلال الجلسة التشريعية، ولكن هناك زخم متزايد لإصلاح الماريجوانا في الولاية. وقد أصبحت الفوائد المحتملة المترتبة على إلغاء التجريم والتشريع، مثل انخفاض معدلات السجن وزيادة الإيرادات الضريبية، واضحة على نحو متزايد، مما يوفر حجة قوية للتغيير.