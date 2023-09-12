Bioz توسع شراكتها مع PromoCell لتعزيز أبحاث الخلايا

يسر شركة Bioz, Inc.، وهي شركة بارزة في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي، أن تعلن عن تعاونها الموسع مع شركة PromoCell، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الخلايا البشرية ووسائط زراعة الخلايا. تقدم شركة PromoCell، التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، مجموعة شاملة من المنتجات بما في ذلك الخلايا البشرية الأولية والخلايا الجذعية وخلايا الدم، بالإضافة إلى وسائط زراعة الخلايا المحسنة. اكتسبت منتجاتهم اعترافًا هائلاً داخل المجتمع العلمي وتم الاستشهاد بها في أكثر من 60,000 منشور علمي حول العالم.

سيسمح توسيع الشراكة لشركة Bioz ليس فقط بمواصلة الاستفادة من مجموعة منتجات PromoCell الواسعة ولكن أيضًا بتعزيز قدراتها في دعم الباحثين الأكاديميين والطبيين في سعيهم لتحقيق اختراقات في أبحاث الخلايا. ومن خلال الجمع بين برامج Bioz المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنتجات PromoCell عالية الجودة، سيتمكن الباحثون من الوصول إلى الأدوات المتطورة والموارد الموثوقة لتسهيل تجاربهم ودراساتهم.

يعد التزام PromoCell بتزويد الباحثين بأحدث وسائط زراعة الخلايا أمرًا حيويًا لتعزيز التقدم العلمي. يعد تحسين ظروف زراعة الخلايا أمرًا بالغ الأهمية لضمان نتائج دقيقة وقابلة للتكرار في مجالات البحث المختلفة، مثل أبحاث السرطان، واكتشاف الأدوية، والطب التجديدي. ومن خلال التعاون مع PromoCell، تهدف Bioz إلى زيادة تمكين الباحثين بحلول مبتكرة تمكنهم من تحقيق نتائج متفوقة في مساعيهم البحثية.

ومع استمرار تطور المشهد البحثي، تؤكد هذه الشراكة الموسعة بين Bioz وPromoCell التزامهما المشترك بدعم المجتمع العلمي. ومن خلال توحيد خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم، تستعد Bioz وPromoCell لإحداث ثورة في أبحاث الخلايا والمساهمة في التطورات التي تعمل على تحسين صحة الإنسان ورفاهيته.

التعاريف:

1. الذكاء الاصطناعي (AI): محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات، وتمكينها من أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري.

2. وسائط زراعة الخلايا: المحاليل المغذية المستخدمة لدعم نمو الخلايا وبقائها في المختبر.

مصادر:

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